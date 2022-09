Volgend jaar wordt in het IMSA WeatherTech Sportscar Championship de DPi-klasse vervangen door de GTP-klasse. In de GTP wordt er met LMDh-bolides gereden, die ook in het FIA World Endurance Championship zullen rijden. In de IMSA zien we in 2023 wagens van Cadillac, Acura, BMW en Porsche.

Op dit moment rijdt Cadillac met drie wagens [of vier in de grote races] in de DPi-klasse. Volgend jaar gaat dit terug naar twee. Action Express Racing en Chip Ganassi Racing krijgen beide een wagen tot hun beschikking voor de IMSA. Bij het laatstgenoemde team zijn zojuist Renger van der Zande en Sébastien Bourdais bevestigd als coureurs. De twee heren rijden elke race in het komende seizoen, en bij de grote races krijgen ze ondersteuning van coureurs die later bekend worden gemaakt. Pipo Derani en Alexander Sims werden tegelijkertijd bevestigd als de vaste rijders van Action Express Racing.

In het WEC komt Ganassi volgend jaar ook uit met een LMDh. De rijders voor dat project zijn nog niet bekend. Voor de 24 uur van Le Mans is Chip Ganassi van plan met twee wagens in actie te komen, maar ook dat is nog niet bevestigd.