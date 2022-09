Nadat bekend werd dat Audi definitief de stekker uit haar eigen LMDh-project getrokken heeft en zich gaat focussen op de Formule 1, was dat voor meerdere fabriekscoureurs van het merk uit Ingolstadt genoeg reden om te vertrekken. Vorige maand werd bekend dat René Rast getekend heeft bij BMW, waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2024 uitkomt in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Nu volgt dus ook Nico Müller.

Müller gaat aan de slag bij het team van Peugeot. Peugeot doet sinds juli mee aan het WEC met de 9X8, de wagen die erom bekend staat dat hij geen achtervleugel heeft. Het Franse merk kwam eigenlijk vanaf het begin al een rijder tekort. Oorspronkelijk zou Kevin Magnussen namelijk deel uitmaken van de rijdersformatie, maar die werd eerder dit jaar onverwachts aangetrokken door het Haas Formule 1-team. Daardoor mocht reserverijder James Rossiter plaatsnemen achter het stuur bij de eerste races.

In de rest van 2022 vervult Nico Müller nu die rol, om vanaf 2023 races te gaan rijden. Een van die races is de 24 uur van Le Mans. De Zwitser is heel blij met zijn stap. "Meedoen voor de algemene zege in de 24 uur van Le Mans is al jaren mijn droom. Toen ik in contact kwam met Peugeot en de mensen leerde kennen, begreep ik dat het merk toegewijd is en die race wil winnen", zegt Müller. "Ik was meteen geïnteresseerd en gemotiveerd om bij het team te komen. Toen ik de kans kreeg, heb ik niet lang getwijfeld."

Meer gesprekken

Müller vertelt dat het contact met Peugeot ongeveer drie maanden geleden is gelegd en dat hij ook met andere merken heeft gepraat die volgend jaar meedoen op het hoogste niveau van het racen met sportscars. "Het begon met de onzekerheid van het doorgaan van het project van Audi. Mijn doel was om naar Le Mans te gaan en het originele plan was om dat met Audi te doen, dat wilde ik ook. Toen het eenmaal duidelijk werd dat dit plan niet zo waterdicht was als ik hoopte, heb ik mijn ogen geopend en ben ik links en rechts gaan kijken."

Müller en Peugeot gaan volgend jaar een spannend seizoen tegemoet, want in 2023 krijgen ze tegenstand van in ieder geval Toyota, Ferrari, Porsche en Cadillac in de topklasse van het WEC.