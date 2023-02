Recordaantal Hypercars ingeschreven voor 24 uur van Le Mans

Het Hypercar-veld strijdt in het kroonjuweel van het World Endurance Championship om dubbele punten. Maandag werd de deelnemerslijst voor de wedstrijd gepresenteerd. Naast de dertien vaste inschrijvingen zijn er nog eens drie eenmalige deelnemers toegevoegd. Porsche Penske Motorsport heeft een extra 963 LMDh ingeschreven vanuit het IMSA-kampioenschap, voorlopig staat alleen Felipe Nasr als coureur op papier bij die inschrijving. Porsche heeft daarmee naast de IMSA-wagen in totaal drie auto’s aan de start in Le Mans, de andere twee wagens van Porsche Penske Motorsport doen vast mee in het WEC.

Daarentegen is de inschrijving van het Duitse Proton Competition, één van de klantenteams van Porsche in de LMDh-klasse, geschrapt. Eerder was al duidelijk dat Proton en het Britse Jota, de andere Porsche-klant, hun wagen pas halverwege april in ontvangst zouden nemen. Jota Sport heeft haar debuut gepland voor de WEC-race in Spa, de laatste ronde voor Le Mans. Proton legt de focus op een testprogramma en komt waarschijnlijk pas na Le Mans in actie als het WEC naar Monza gaat.

Cadillac vergroot de inzet ook flink. Chip Ganassi Racing staat met één vaste wagen aan de start in het WEC en voegt beide IMSA-auto’s toe voor Le Mans. Ganassi en Action Express Racing steken de Atlantische Oceaan over met de Cadillac V-Series.R. Renger van der Zande staat met teamgenoot Sebastien Bourdais op papier voor de tweede Ganassi-wagen, de derde rijder moet nog bevestigd worden. Action Express heeft met Jack Aitken, Pipo Derani en Alexander Sims haar drietal voor Le Mans wel compleet.

Glickenhaus heeft naast de vaste inschrijving in het WEC ook een extra 007 LMG ingeschreven voor Le Mans. De Fransman Franck Mailleux is voorlopig de enige coureur die op die wagen ingetekend staat. Romain Dumas is de kopman van de vaste WEC-equipe, het is nog niet bekend wie zijn teamgenoten worden.

De andere deelnemende merken in het Hypercar-veld komen van Toyota, Peugeot, Ferrari en Vanwall. Deze teams hebben hun line-ups reeds gepresenteerd.

LMP2

Ook de inschrijving voor de LMP2-klasse is behoorlijk groot. Er staan maar liefst 24 wagens ingeschreven, uitsluitend Oreca 07’s. Acht daarvan komen in de pro-am subdivisie uit. De 11 LMP2-wagens uit het WEC-kampioenschap worden vergezeld door vijf automatische inschrijvingen van de winnaars uit IMSA, de Europese en Aziatische Le Mans Series. Racing Team Turkije is zo’n vaste deelnemer in ELMS en mag nu debuteren in Le Mans.

Bent Viscaal komt weer in actie tijdens de 24 uur van Le Mans, hij was in het WEC al bevestigd bij Prema Racing. Hij deelt de auto met Juan Manuel Correa en Filip Ugran. Panis Racing heeft twee Nederlanders vastgelegd voor de 24 uur van Le Mans: Tijmen van der Helm en Job van Uitert delen de wagen met de Venezolaan Manuel Maldonado.

GTE Am

Na het verdwijnen van de GTE Pro-klasse is de Amateur-divisie vanaf 2023 nog de enige GT-klasse in het WEC en de 24 uur van Le Mans. Er staan 21 wagens ingeschreven, waarvan 14 wagens al vast onderdeel zijn van het WEC. Na de overwinning in ALMS heeft Walkenhorst Racing zich ingeschreven met een Ferrari 488 GTE Evo. Nicky Catsburg was betrokken bij de equipe die Walkenhorst naar winst bracht in ALMS, maar staat voor Le Mans al ingeschreven met Corvette.

Garage 56

Het startveld voor de 24 uur van Le Mans wordt compleet gemaakt door de Chevrolet Camaro ZL1, gebaseerd op de nieuwe NASCAR Cup-wagen. Deze staat als ‘innovatieve wagen’ ingeschreven in het zogenaamde Garage 56 initiatief. Het project staat onder leiding van Hendrick Motorsports met coureurs Jenson Button, Jimmie Johnson en Mike Rockenfeller.

Er staan tien deelnemers op de reservelijst voor de 24 uur van Le Mans, waaronder de DragonSpeed LMP2-inschrijving met Juan Pablo en Sebastian Montoya. Ook heeft Risi Competizione nog geen inschrijving rond, de GTE Am-inschrijving van Ferrari zit eveneens in de wachtkamer.

De 24 uur van Le Mans wordt verreden op 10 en 11 juni.

Deelnemerslijst 24 uur van Le Mans 2023

vetgedrukt = WEC-deelnemer

# Team Voertuig Coureurs Hypercar - 16 deelnemers 2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook 3 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R Sebastien Bourdais Renger van der Zande n.n.b 4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve 5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Dane Cameron Michael Christensen Frederic Makowiecki 6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Kevin Estre Andre Lotterer Laurens Vanthoor 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 38 Hertz Team JOTA Porsche 963 Antonio Felix da Costa Will Stevens Yifei Ye 50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen 51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi 75 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Felipe Nasr

n.n.b n.n.b 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Eric Vergne 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval Gustavo Menezes Nico Müller 311 Action Express Racing Cadillac V-Series.R Luis Felipe Derani

Alexander Sims Jack Aitken 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Romain Dumas n.n.b n.n.b 709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 Fran.n.b.k Mailleux n.n.b n.n.b LMP2 - 24 deelnemers 9 Prema Racing Oreca-Gibson 07 Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran 10 Vector Sport Oreca-Gibson 07 Ryan Cullen n.n.b n.n.b 13 Tower Motorsports Oreca-Gibson 07 John Farano n.n.b n.n.b 14 Nielsen Racing Oreca-Gibson 07 Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley 22 United Autosports Oreca-Gibson 07 Phil Hanson Filipe Albuquerque n.n.b 23 United Autosports Oreca-Gibson 07 Josh Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis 28 JOTA Oreca-Gibson 07 David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi 30 Duqueine Team Oreca-Gibson 07 Neel Jani

Rene Binder Nicolas Pino 31 Team WRT Oreca-Gibson 07 Sean Gelael n.n.b n.n.b 32 Inter Europol Competition Oreca-Gibson 07 Charles Crews n.n.b n.n.b 34 Inter Europol Competition Oreca-Gibson 07 Jakub Smiechowski Albert Costa Fabio Scherer 35 Alpine Elf Team Oreca-Gibson 07 Andre Negrão n.n.b n.n.b 36 Alpine Elf Team Oreca-Gibson 07 Matthieu Vaxiviere n.n.b n.n.b 37 Cool Racing

Oreca-Gibson 07 Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen 39 Graff Racing

Oreca-Gibson 07 Francois Heriau n.n.b n.n.b 41 Team WRT Oreca-Gibson 07 Rui Andrade n.n.b n.n.b 43 DKR Engineering Oreca-Gibson 07 Tom van Rompuy n.n.b n.n.b 45 Algarve Pro Racing Oreca-Gibson 07 George Kurtz James Allen Colin Braun 47 Cool Racing Oreca-Gibson 07 Reshad de Gerus Vladislav Lomko n.n.b 48 IDEC Sport

Oreca-Gibson 07 Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr 63 Prema Racing Oreca-Gibson 07 Doriane Pin Daniil Kvyat Mirko Bortolotti 65 Panis Racing Oreca-Gibson 07 Manuel Maldonado

Tijmen van der Helm Job van Uitert 80 AF Corse Oreca-Gibson 07 Francois Perrodo

Ben Barnicoat Norman Nato GTE-Am - 21 deelnemers 16 Proton Competition

Porsche 911 RSR-19 Ryan Hardwick Zacharie Robichon n.n.b 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE EVO Simon Mann Stefano Costantini Ulysse de Pauw 25 ORT by TF Aston Martin Vantage Ahmad Al Harthy

n.n.b n.n.b 33 Corvette Racing Corvette C8.R Nicky Catsburg Ben Keating

Nicolas Varrone 54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon 55 GMB Motorsport

Aston Martin Vantage Gustav Dahlmann Birch Kasper Jensen Jens Reno Möller 56 Project 1 - AO Porsche 911 RSR-19 P.J. Hyett Gunnar Jeanette Matteo Cairoli 57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO Takeshi Kimura Gregory Huffaker II

Daniel Serra 60 Iron Lynx

Porsche 911 RSR-19 Claudio Schiavoni

n.n.b n.n.b 66 JMW Motorsport

Ferrari 488 GTE EVO Thomas Neubauer n.n.b n.n.b 72 TF Sport Aston Martin Vantage Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse-Clot 74 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO David Fumanelli n.n.b n.n.b 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried n.n.b n.n.b 83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE Luis Perez Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux 85 Iron Dames Porsche 911 RSR-19 Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright n.n.b n.n.b 88 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni n.n.b n.n.b 98 NorthWest AMR

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana n.n.b n.n.b 100 Walkenhorst Motorsport

Ferrari 488TE EVO Chandler Hull n.n.b n.n.b 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Charles Fagg Tomonobu Fujii 911 Proton Competition Porsche 911 RSR-19 Michael Fassbender Richard Lietz n.n.b Garage 56 24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro ZL1 Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button Reservelijst - 10 deelnemers 1. #555 - Spirit of Race - Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel - Ferrari 488 GTE Evo - LMGTE Am

2. #81 - Dragonspeed USA - Henrik Hedman/Juan Pablo Montoya/Sebastian Montoya - Oreca 07-Gibson - LMP2

3. #82 - Risi Competizione - Toni Vilander/tba/tba - Ferrari 488 GTE Evo - LMGTE Am

4. #15 - Nielsen Racing - Anthony Wells/Matthew Bell/tba - Oreca 07-Gibson - LMP2

5. Team Project 1 - Timo Glock/tba/tba - Porsche 911 RSR-19 - LMGTE Am

6. #44 - ARC Bratislava - Miroslav Konopka/tba/tba - Oreca 07-Gibson - LMP2

7. #52 - Formula Racing - Johnny Laursen/Conrad Laursen/tba - Ferrari 488 GTE Evo - LMGTE Am

8. #95 - TF Sport - John Hartshorne/tba/Jonathan Adam - Aston Martin Vantage AMR - LMGTE Am

9. #59 - Garage 59 - Alexander West/tba/tba - Ferrari 488 GTE Evo - LMGTE

10. #27 - Heart of Racing Team - Ian James/tba/tba - Aston Martin Vantage AMR - LMGTE Am