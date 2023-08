Isotta Fraschini stelt Hypercar-debuut in WEC uit tot 2024

Isotta was van plan om dit seizoen al te debuteren in het WEC met de Tipo 6 LMH Competizione, maar moest haar doelen steeds bijstellen. In eerste instantie hoopte het Italiaanse merk op Monza deel te nemen met de Hypercar, maar dat bleek te ambitieus. Later werd het vizier gericht op de 8 uur van Bahrein, wat dan op basis van uitnodiging zou zijn geweest waardoor zij niet voor punten zouden strijden. Isotta heeft nu echter bevestigd dat de Tipo 6 dit jaar niet zal deelnemen aan het WEC. Het debuut is uitgesteld tot de seizoensopening van 2024, de 1812 kilometer van Qatar. Isotta zal in samenwerking met het Britse Vector Sport met één bolide deelnemen - mits alles goed verloopt.

Isotta's motorsportbaas Claudio Berro legt uit dat een deelname aan de 8 uur van Bahrein op 4 november net te vroeg komt, aangezien de Tipo 6 al data toegewezen heeft gekregen voor de definitieve homologatie in de Sauber-windtunnel en vervolgens bij het logistieke en technische centrum van de FIA in Frankrijk. "Het staat nu 100 procent vast dat we niet naar Bahrein gaan", zegt Berro tegen Motorsport.com. "De homologatie van de auto staat nu gepland voor medio november, dus het is niet mogelijk. We zullen tot eind oktober blijven testen en ons dan concentreren op het voorbereiden op de homologatie."

Vanwege de datum van de homologatie, kan Isotta ook niet aanwezig zijn bij de aansluitende test op het circuit van Bahrein, wat tot de mogelijkheden behoorde. Berro sluit echter niet uit dat zijn team alsnog naar het Midden-Oosten afreist om deel te nemen aan de WEC-test op het circuit van Losail in Qatar, begin december. Isotta blijft op de achtergrond doorgaan met haar ontwikkelingsprogramma op Monza, waar het vergezeld wordt door het WRT BMW-team. Daar gaat naar verluidt Robin Frijns, de nieuwste aanwinst van BMW, voor het eerst testen in de BMW M Hybrid V8 LMDh. Na de tweedaagse test op Monza zal de Tipo 6 doorgaan naar Mugello voor nog eens twee testdagen.

Berro omschrijft de twee dagen op Monza als een 'belangrijke test' voor Isotta. "We kennen de rondetijden van het WEC op Monza, dus we kunnen dan beginnen te begrijpen waar we staan", aldus de motorsportbaas. Isotta heeft inmiddels zo'n 5.000 kilometer getest. Het doel is om zo'n 10-12.000 kilometer af te leggen voor de homologatie in november.