Isotta Fraschini stelt WEC-debuut uit tot 8 uur van Bahrein

Isotta Fraschini werd nieuw leven ingeblazen en hoopte al in juli te debuteren in het WEC. De Tipo 6 LMH Competizione, zoals de Hypercar van het merk heet, heeft onlangs op het circuit van Vallelunga de eerste echte meters afgelegd en zou de FIA om toestemming vragen voor deelname aan de 6 uur van Monza in juli.

Isotta-motorsportbaas Claudio Berro legt echter uit dat de focus de komende tijd vooral ligt op het testen van de bolide, ontwikkeld door Michelotto Engineering, en wil niet overhaast aan een debuut denken. "We moeten de auto goed ontwikkelen op het circuit, want als de auto eenmaal gehomologeerd is voor het racen, bevriezen we deze spec", zegt Berro tegen Motorsport.com. "Dit besluit is in samenspraak met de FIA en de Automobile Club de l'Ouest genomen. We moeten dit jaar één keer racen, wat in Bahrein zal zijn, maar het belangrijkste is om de auto te ontwikkelen tijdens het testen."

De tweede test voor de Tipo 6 LMH moet plaatsvinden op 16 en 17 mei, wanneer Isotta Fraschini het circuit van Monza bezoekt. Dat wordt gevolgd door een 'zeer sterk testprogramma', legt Berro uit. "We zullen terugkeren naar Vallelunga en gaan naar Monza en Aragon. We zijn van plan om 10 tot 15.000 kilometer af te leggen voordat we gaan racen."

Voormalig Audi LMP1-coureur Marco Bonanomi, die banden heeft met Michelotto, zal zich voegen bij de test op Monza. Maurizio Mediani, die de shakedown op zich nam, zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw instappen voor de test. Ook Gabriel Aubry en Ryan Cullen, de LMP2-line-up van Vector Sport, met wie Isotta samenwerkt in de Hypercars, zullen betrokken zijn.

In oktober moet de Hypercar gehomologeerd zijn, zodat deze op 4 november kan deelnemen aan de 8 uur van Bahrein, de laatste race van het WEC-seizoen. Een deelname is niet gegarandeerd, aangezien het team toestemming moet krijgen om deel te nemen en zelfs dan staat er niets op het spel: Isotta kan dan geen punten verdienen. Toch zal Isotta al op Monza aanwezig zijn. Het Italiaanse merk is van plan om haar LMP aan het publiek te tonen, evenals een trackday-versie van de bolide genaamd de Tipo 6 Pista. Deze is voor '97 procent gelijk' aan de Hypercar, aldus Berro.