Hyundai bevestigt deelname WEC vanaf 2026

Met een post op Instagram onthult Hyundai dat het vanaf 2026 deel zal nemen aan het World Endurance Championship in de LMDh-klasse. Cyril Abiteboul – oud-teambaas van F1-team Renault en sinds 2023 president van de motorsporttak van het Zuid-Koreaanse automerk – werd tijdens de laatste editie van de 24 uur van Le Mans al gespot op de paddock, waar hij druk in gesprek was met chassis-fabrikanten.

Dat betekent dat Hyundai geen eigen prototype chassis zal bouwen, maar kiest uit één van de chassis die reeds goedgekeurd zijn door de FIA. In de zoektocht is Abiteboul uitgekomen op het Franse Oreca. Het nieuwe raceproject zal wel een eigen krachtbron ontwikkelen, gebaseerd op het eigen premiummerk Genesis. Het worden een aantal drukke maanden voor Hyundai, dat zich niet alleen gaat voorbereiden op een debuut in het WEC maar zoals gewoonlijk ook deelneemt aan World Rally Championship. Om het team voor te bereiden op het nieuwe avontuur in de langeafstandsracerij zal het in 2025 deelnemen aan de European Le Mans Series [ELMS], waar gebruikgemaakt wordt van LMP2-bolides. Cool Racing, UDEC Sport en TDS Racing zijn de teams waarmee gesproken wordt. Ook Chip Ganassi Racing is naar verluidt in gesprek met Hyundai.

Het ELMS-project wordt waarschijnlijk geleid door Gabriele Tarquini. De ervaren Italiaanse autocoureur werd in 2018 met Hyundai kampioen in het WTCR en is dus een bekend figuur binnen het Koreaanse racemerk. Verwacht wordt dat hij als teammanager zal optreden bij het WEC-debuut in 2026.

De Instagram-post gaat enkel in op de toekomst in het WEC. Het is dus niet bekend wat voor invloed het zal hebben op de inspanningen in het rally-kampioenschap, waar Hyundai sinds 2014 aan deelneemt. Abiteboul heeft in het verleden echter aangegeven dat het voor het automerk geen probleem was om een nieuw raceprogramma op te starten, en het huidige WRC-project tegelijkertijd door te zetten.

Daarmee verschijnt de Hyundai i20 N Rally1 ook volgend jaar op de WRC-grid. Vanaf 2026 lijkt het fabrieksproject toch echt op losse schroeven te staan. Mogelijk zullen de Zuid-Koreaanse strijdwagens in dat jaar gerund worden door een private partij, alvorens de Rally1’s in 2027 worden vervangen. De komende maanden zullen duidelijkheid scheppen over de toekomst in het rallyrijden, maar heel rooskleurig lijkt het vooralsnog niet. Daardoor zou Hyundai het eerste team sinds Citroën in 2019 zijn die het veld moet ruimen.