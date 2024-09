Dit is de Balance of Performance voor de WEC 6 uur van Fuji

Toyota maakte een sterke indruk op het Circuit of the Americas en leek voor de zege te gaan met de #7 van Nyck de Vries, Kamui Kobayashi en Mike Conway, totdat een drive-through roet in het eten gooide en de zege naar de #83 AF Corse Ferrari ging. Voor de 6 uur van Fuji heeft de GR010 Hybrid flink wat minder vermogen gekregen: 4 kW (5 pk) minder dan op COTA het geval was. Op het circuit in Austin kreeg de Japanse fabrikant al 9 kW (12 pk) minder toebedeeld. In Japan zal het team met een maximumvermogen van 493 kW (671 pk) rijden.

Ook het minimumgewicht is omhoog gegaan voor de thuisrace van Toyota. Deze is met 5 kilogram toegenomen om tot een minimumgewicht van 1.070 kg te komen. Zo zwaar is de GR010 Hybrid niet meer geweest sinds de openingsrace in Qatar, toen het team aan een minimumgewicht van 1.089 kg moest geloven. Wel krijgt Toyota één meevaller: het team kan boven de 250 kilometer per uur rekenen op 0,8 procent meer vermogen dan op COTA het geval was, als onderdeel van de 'power gain'.

Ferrari won zoals gezegd de race op COTA, maar ziet weinig veranderen aan de BoP. De Italiaanse fabrikant zal met exact dezelfde BoP als in Texas rijden, maar krijgt op de power gain te maken met 0,6 procent minder vermogen boven 250 km/u. Porsche mag in Fuji met 4 kg minder rijden en krijgt er 3 kW aan vermogen bij. Peugeot heeft ook een meevaller gekregen voor zijn 9X8 2024. De LMH-bolide zal 7 kg lichter zijn en krijgt er 4 kW bij. Cadillac krijgt er 2 kW bij terwijl het minimumgewicht van de V-Series.R met 1 kg omlaag gaat. Alpine en BMW hebben er respectievelijk 3 kW en 2 kW bij gekregen. Lamborghini's minimumgewicht en maximumvermogen zijn ongewijzigd ten opzichte van COTA. De SC63 zit op het uiterste minimumgewicht van 1.030 kg en een vermogen van 520 kW (708 pk).