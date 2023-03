Hypercar-strijd in WEC: Voorbeschouwing op 1000 mijl van Sebring

De wagens waren afgelopen weekend tijdens de WEC Proloog in Sebring voor het eerst samen op de baan te vinden, maar nu gaat het pas om de knikkers. Met het begin van het WEC-seizoen is ook de voorbereiding op de prestigieuze 24 uur van Le Mans begonnen. In aanloop naar de Franse klassieker is de 1000 mijl van Sebring de eerste stop voor de teams. Het hobbelige circuit in Florida staat bekend als een ware test voor mens en machine en dat zal tijdens de 1.600 kilometer lange wedstrijd van aanstaande vrijdag niet anders zijn. De Sebring International Raceway is daarom voor Amerikaanse endurance-teams in het IMSA-kampioenschap een populaire bestemming om hun materiaal te testen.

En juist dat kan tijdens de openingswedstrijd van het WEC-seizoen een cruciale rol gaan spelen. Hoewel de Europese teams (Peugeot, Ferrari, Toyota en Vanwall) inmiddels ook een paar dagen getest hebben op Sebring, hebben de Amerikaanse operaties als Cadillac (Chip Ganassi Racing), Porsche (Penske Motorsport) en Glickenhaus veel meer ervaring met de onvergeeflijke omloop. Dat kan een interessante uitwerking hebben op de wedstrijd en werd in het geval van Peugeot tijdens de Proloog al duidelijk, het team maakte in de Proloog geen bijster sterke indruk. Het was overigens ook het enige team dat bij aanvang van de tweedaagse test nog geen meter op Sebring gereden had.

Op basis van die Proloog lijkt het er sterk op dat Toyota favoriet is voor de zege in Sebring. Het team liet niet alleen de snelheid zien, maar maakte van alle teams ook de meeste meters met de GR010 Hybrid. Op pure snelheid kon alleen Cadillac-rijder Earl Bamber zich tussen het zestal coureurs van de Japanse fabrikant mengen, maar qua racetempo zijn er genoeg teams die ervoor kunnen zorgen dat het geen makkelijke overwinning wordt voor Toyota. En ook al wordt het een eenvoudige zege voor Toyota, de Balance of Performance wordt in principe pas na de 24 uur van Le Mans weer aangepast. In dat geval zou het dus een voorbode kunnen zijn op de rest van het seizoen.

Wie zijn de belangrijkste tegenstanders?

Toch hebben de andere teams vertrouwen bij het begin van het nieuwe seizoen. Cadillac misschien wel het meeste. Het team werkte eind januari al de 24 uur van Daytona af en verzamelde daar interessante informatie. Met de snelheid en betrouwbaarheid zit het wel goed bij Cadillac, dat dit weekend als naaste concurrent van Toyota start met het drietal Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook.

Er wordt veel verwacht van Peugeot, maar dat team komt op Sebring op een totaal nieuw circuit. De omloop in Florida is totaal niet te vergelijken met wat we in Europa aan circuits hebben en dat zorgt ervoor dat de aanpassing lastig is. Het team werkte de afgelopen winter hard aan de betrouwbaarheid van de 9X8, maar nog niet alles is opgelost. Naast incidenten en aanrijdingen tijdens de test had de Franse fabrikant ook weer te maken met problemen. Wat er precies aan de hand was, doet Peugeot zeer geheimzinnig over.

Ferrari lijkt er op snelheid goed bij te zitten, maar het testprogramma tijdens de Proloog werd verhinderd door een crash van James Calado. Het team experimenteerde met runs op koude banden omdat bandenwarmers dit jaar afgeschaft zijn in het WEC en de Britse rijder crashte bij het uitkomen van de pits. Ferrari was daardoor genoodzaakt om het chassis van de #50 te vervangen, maar dat heeft geen gevolgen voor de deelname in de wedstrijd.

Porsche stelde misschien wel het meest teleur tijdens de WEC Proloog. Het team was flink langzamer dan de tijden die het eerder tijdens de IMSA-test op hetzelfde circuit reed, al had dat waarschijnlijk te maken met de omstandigheden. Ook was het team tijdens de 24 uur van Daytona nog niet vrij van betrouwbaarheidsproblemen, maar het positieve nieuws is dat het team daar tijdens het testweekend geen last meer van had. Na Toyota was Porsche de meest productieve fabrikant tijdens de Proloog.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne Foto: JEP / Motorsport Images

Glickenhaus hield het vorig jaar na de WEC-race in Monza voor gezien, maar heeft dit jaar weer een auto aan de start van het kampioenschap. Heel erg soepel verliep het tijdens de test niet voor de formatie van Jim Glickenhaus. Het team heeft moeite om de nieuwe banden voor dit seizoen aan de praat te krijgen en experimenteerde daarom volop. Het is nog maar zeer de vraag of het Glickenhaus de formule voor de start van Sebring gekraakt heeft.

Na Glickenhaus is Vanwall op dit moment duidelijk de langzaamste Hypercar van het veld. Dat is gezien de middelen en de slagkracht van het team helemaal niet zo gek. Kopman Tom Dillmann slaagde erin om respectabele rondetijden te noteren, zijn teamgenoot Jacques Villeneuve had daar veel meer moeite mee. De Canadese oud-wereldkampioen F1 kan met moeite tijden rijden die competitief zijn in LMP2. Er is werk aan de winkel voor Vanwall.

LMP2

De impuls van de topklasse van het World Endurance Championship was zeer welkom, maar met elf deelnemers blijft de strijd in de LMP2-klasse onverminderd interessant. Na de opstap van Jota Sport naar de LMDh-klasse (al komt het team vanaf Spa pas met de nieuwe Porsche 963 in actie) ligt het kampioenschap open, al komt het team voorlopig nog gewoon met een Oreca 07 in actie. United Autosports was de dominante formatie tijdens de Proloog in Sebring en is op basis daarvan ook favoriet. Maar met de gelijkheid van het materiaal en de wijze waarop de races in LMP2 zich ontwikkelen, kunnen ook andere teams zich mengen in de strijd.

Denk aan Alpine. Dat merk heeft nu echt afscheid genomen van de oude LMP1-wagen en keert terug in LMP2 om deel te nemen totdat de LMDh van het merk begin 2024 kan deelnemen in het WEC. Alpine was in het verleden een respectabele formatie in LMP2, maar had afgelopen weekend moeite om op snelheid te komen. Als het team in Sebring nog niet vooraan meedoet, kan dat later in het seizoen nog komen.

Met twee wagens in het veld is WRT (Robin Frijns bestuurt de #31) ook weer een kanshebber. Robert Kubica noteerde de tweede tijd in de Proloog in de #41. Prema, derde tijdens de Proloog, is nog zo’n team om rekening mee te houden. Bent Viscaal neemt plaats in de #9 van het Italiaanse team.

GTE Am

Met het verdwijnen van GTE Pro is GTE Am de enig overgebleven GT-klasse in het WEC. In het laatste jaar van deze formule, het WEC gaat volgend jaar GT3’s toelaten, staat er een mooi veld van veertien auto’s aan de start. Nicky Catsburg behoort samen met Ben Keating en Nicolas Varrone tot een van de favorieten in dit kampioenschap. Keating is een van de betere amateurs in het WEC-veld en jaagt dit jaar weer succes na met de immer spectaculaire Corvette C.8R.

Op basis van de huidige BoP is Porsche echter de toonaangevende fabrikant in GTE Am. Het team was met drie auto’s in de top drie vertegenwoordigd tijdens de Proloog. Tegenstand moet dit seizoen naast Corvette komen van Aston Martin en Ferrari.

Tijdschema: Wanneer is de 1000 mijl van Sebring?

De 1000 mijl van Sebring, de openingswedstrijd van het WEC-seizoen, vindt plaats op vrijdag 17 maart. De race begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en wordt voor de Nederlandse kijkers volledig uitgezonden op Eurosport 1. De uitzending begint om 16.30 uur.

Sessie Dag Nederlandse tijd Vrije training 1 Woensdag 15 maart 15.55u Vrije training 2 Woensdag 15 maart 21.35u Vrije training 3 Donderdag 16 maart 16.55u Kwalificatie 1 Donderdag 16 maart 23.30u Kwalificatie 2 Donderdag 16 maart 23.55u Kwalificatie 3 Vrijdag 17 maart 00.20u Race Vrijdag 17 maart 17.00u