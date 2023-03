Aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans in 2022 maakte de ACO in samenwerking met de FIA bekend dat GT3-wagens vanaf 2024 onderdeel worden van het World Endurance Championship. Die klasse neemt in fases afscheid van de huidige GTE-formule. Er zijn flink wat fabrikanten die een wagen gebouwd hebben voor het GT3-platform, in potentie zijn er zo’n twaalf merken die vanaf volgend jaar kunnen deelnemen in Le Mans. De belangstelling voor een plek op de grid is dan ook groot. Het verliezen van de GTE-klasse is volgens Aston Martin-rijder Nicki Thiim spijtig, maar tegelijkertijd denkt de Deen dat het GT3-platform kan helpen om de langeafstandsracerij naar een nieuw hoogtepunt kan stuwen.

“Je ziet overal dat deze richting belangrijker wordt”, zegt voormalig GTE Pro-kampioen Thiim tegen Motorsport.com. “Schoon spul wordt belangrijker in de auto-industrie. Ik hoop ten eerste dat ik terug mag komen en dat we net als vorig jaar mogen racen met een echte GT-wagen zoals de GTE is. Het is mooi om hier deel van uitgemaakt te hebben voordat de GT3’s komen, daarin ligt de nadruk veel meer op de klantenracerij. Net zoals LMDh wordt de GT3-klasse heel spectaculair, zeker op Le Mans. Het wordt echt waanzinnig. Ook zie je dat de verschillen in GT3 een stuk kleiner zijn omdat je veel meer steun hebt aan ABS en dergelijke, dat maakt het makkelijker om hard te rijden met deze auto’s. Het wordt voor het publiek waarschijnlijk het beste tijdperk in de komende twintig jaar, ook met de komst van LMDh en de nieuwe fabrikanten in die klasse en GT3 ernaast. Of het nu Le Mans is of een ander evenement, hier moet je bij zijn.”

Het belangrijkste nadeel weegt niet op tegen de voordelen

Porsche LMDh-coureur Nick Tandy heeft een bulk aan ervaring in GTE en GT3. Hij erkent dat de GT3-wagens niet zo geavanceerd zijn als het GTE-concept, maar stelt dat de nadelen van de nieuwe formule in het niet vallen bij de competitieve aard van de nieuwe klasse. “Je kunt er op twee manieren naar kijken”, zegt de Engelsman tegen Motorsport.com. “Het is in eerste instantie een sport en dan heb je competitie nodig. Dus met de komst van GT3 en alle fabrikanten, de manier waarop de klasse gereguleerd wordt met de Balance of Performance, de hoeveelheid beschikbare wagens, teams en coureurs, het financiële systeem om deze auto’s op de baan te krijgen en ze competitief te maken. Dat is volgens mij fantastisch. Dat is precies wat nodig is, de racerij wordt geweldig. Het is naar mijn mening alleen jammer dat het de technische vrijheid verdwijnt die we hebben met de huidige GTE-wagens. In GT3 ligt alles meer vast, teams kunnen minder doen als de wagens eenmaal gehomologeerd zijn. Je hebt een product waarmee je gaat racen. Dat is volgens mij het enige nadeel en ten opzichte van de sportieve voordelen is het maar een klein nadeel. Ik hoop dat het goed is voor de sport. Met LMDh, LMH en GT3 in de beste kampioenschappen ter wereld gaan we naar een hele mooie periode in de endurance-racerij.”

#2 Pzoberer Zurichsee By TFT Porsche 911 GT3 R: Nicolas Leutwiler, Julien Andlauer Foto: JEP / Motorsport Images