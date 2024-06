Ferrari wil op Le Mans terugslaan na teleurstelling Imola en Spa

De eerste races van het WEC-seizoen 2024 zijn niet helemaal naar wens verlopen voor Ferrari . In Qatar streed geen van de drie 499P Hypercars echt om een podiumplaats, maar op Imola lagen er ineens genoeg kansen na de 1-2-3 in de kwalificatie. Door een verkeerde gok toen de regen kwam, vielen de drie auto's echter opnieuw buiten het podium. In België oogde Ferrari opnieuw sterk en lag het zelfs 1-2 toen de rode vlag viel, maar doordat de race alsnog hervat werd konden de Porsches die al een pitstop hadden gemaakt optimaal profiteren en moest Ferrari genoegen nemen met P3.

Voor Antonio Fuoco , die in de #50 Ferrari 499P op weg leek naar de zege, kwam het besluit van de wedstrijdleiding als een verrassing. "Het was zo moeilijk en vreemd om te begrijpen wat er gebeurde. Het was echter niet onze keuze", zegt Fuoco in gesprek met Motorsport.com. "Tot dan toe lagen we eerste en tweede en deden we ons best. Helaas kwam toen deze beslissing. Laten we dus hopen dat alles soepel verloopt in Le Mans!" Antonio Giovinazzi , teamgenoot van James Calado en Alessandro Pier Guidi in de #51 Ferrari, vond het jammer om een mogelijke 1-2 te verliezen. "Calado en ik hadden onze stints al gereden, dus het was een mentale schok [voor ons]. Voor Pier Guidi, die op dat moment in de auto zat, had dat ook zeker fysieke gevolgen. Het was een teleurstelling, maar dat hoort bij het racen. Het is teleurstellend omdat een 1-2 door onze vingers glipte. Maar we hopen dat goed te maken in de volgende race!"

Zege nu nog belangrijker

Ferrari won vorig jaar bij haar terugkeer in de topklasse van de langeafstandsracerij meteen de 24 uur van Le Mans en hoopt dat dit jaar uiteraard te kunnen herhalen. Op dit moment staat Ferrari vijfde en negende in het kampioenschap en na de teleurstellende races in Imola en Spa hoopt Pier Guidi dat het Italiaanse team nu weer een grote slag kan slaan.

"In 2023 wisten we dat we outsiders waren en was nog niet bekend wat voor resultaat we konden boeken", zegt Pier Guidi tegen Motorsport.com. "We wisten dat we over een competitieve auto beschikten, maar velen twijfelden aan de betrouwbaarheid. Nu weten we meer waartoe de auto in staat is, maar net als vorig jaar beginnen we vanaf hetzelfde punt. Het is heel moeilijk om op Le Mans te winnen, het is waarschijnlijk de zwaarste 24-uursrace met zo veel betrokken fabrikanten. Tot nu toe is de auto competitief gebleken, al hebben we veel minder [punten] gepakt dan gekund had. Voor het kampioenschap doet dat pijn, maar gelukkig liggen er veel punten voor het oprapen in Le Mans, dus het wordt nu nog belangrijker om het goed te doen op [het Circuit de] la Sarthe."