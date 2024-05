Een ruime maand voordat de 24 uur van Le Mans op de planning staat heeft de organisatie de volledige inschrijflijst bekendgemaakt. Aan de wereldberoemde endurancerace in Noord-Frankrijk doen dit jaar 186 coureurs mee, waaronder acht Nederlanders.

Het eerste wat aan de lijst opvalt, is dat Sebastian Vettel niet meedoet. De Duitser testte een aantal maanden geleden namens Porsche de 963 Hypercar, maar de renstal heeft besloten om de voormalig Formule 1-kampioen niet te gebruiken. Het team kiest ervoor om de nog beschikbare plekken aan Nick Tandy en Felipe Nasr te geven. In de Hypercar-klasse komen er verder drie Nederlanders uit. Voor Cadillac verschijnt Renger van der Zande aan de start, bij Toyota stapt Nyck de Vries in en namens BMW maakt Robin Frijns zijn opwachting.

De LMP2-klasse is uit het WEC-kampioenschap gehaald, maar in de 24 uur van Le Mans doen de Oreca 07 - Gibson bolides wel mee. Net als bij de Hypercars doen ook aan die klasse drie Nederlanders mee. Van Job van Uitert en Nicky Catsburg was al bekend dat zij zouden instappen bij respectievelijk IDEC Sport en CrowdStrike Racing by APR, op de deadlinedag van de inschrijvingen komt ook de naam Bent Viscaal erbij. De Twent gaat namens Proton Competition op jacht naar succes in de langeafstandsrace.

De laatste klasse die dit jaar aan de 24 uur van Le Mans meedoet is de LMGT3 klasse. Waar de afgelopen seizoenen een GTE Pro en een GTE Am klasse was, zijn die samengevoegd onder een nieuw reglement met GT-auto's. Op de inschrijflijst staan mooie namen, waaronder de MotoGP-legende Valentino Rossi. De Italiaan neemt namens Team WRT deel aan de beroemde race in een BMW M4. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit twee coureurs. Larry ten Voorde staat bekend als een Porsche-coureur, maar in Le Mans rijdt hij in een Ferrari 296 van JMW Motorsport. Morris Schuring is de andere Nederlander, hij maakt wel zijn opwachting in een Porsche. Met het Manthey EMA-team hoopt de coureur in de Porsche 911 hoge ogen te gooien.