Ferrari kwam in de 6 uur van São Paulo niet verder dan de vijfde en zesde plaats. Ferrari's hoofd van sportscar-races, Antonello Coletta, liet na de race weten dat zijn team 'gefrustreerd' was en zich 'hulpeloos' voelde door een gebrek aan snelheid om mee te doen voor de podiumplaatsen in de vijfde ronde van het World Endurance Championship. Volgens Coletta was het 'onmogelijk om een beter resultaat te behalen', waarbij de Italiaan geen enkele keer de Balance of Performance noemde.

De opmerkingen doen echter wel vermoeden dat hij op de BoP voor deze race doelde. Het is fabrikanten, teams en coureurs in het WEC echter verboden om hier openlijk over te praten: onlangs leidden opmerkingen van Toyota's teamdirecteur Rob Leupen over de BoP al tot een voorwaardelijke boete van 10.000 euro. Feit is wel dat Ferrari op Interlagos met het minste vermogen (503 kW) reed en samen met Toyota de zwaarste auto had met een minimumgewicht van 1.060 kilogram. Toyota beschikte over 506 kW aan vermogen en genoot een toename van 2,8 procent aan vermogen boven de 250 kilometer per uur, waar dat voor Ferrari 1,8 procent was.

"Met het maximale gewicht en het minste vermogen is het heel lastig om het juiste window te vinden om de auto te optimaliseren", zegt technisch directeur Ferdinando Cannizzo. Volgens hem maakte dat gebrek aan vermogen het lastig voor Ferrari om in te halen op het korte en krappe circuit. "Dat betekent dat als je vastzit in verkeer, je veel tijd kunt verliezen - zeker op een kort circuit als deze, met veel auto's per kilometer." Hij wijst naar de slotfase van de race als voorbeeld van hoe makkelijk het juist voor Toyota was om Ferrari in te halen. Kamui Kobayashi rekende toen af met Alessandro Pier Guidi in de strijd om de vierde plaats. "Deze dag kan samengevat worden door de inhaalactie van de #7 Toyota op de #51. Deze kwam binnen een aantal stints terug van drie minuten [achterstand]. Dat is de situatie en dat is waar iedereen over moet nadenken."

Geen problemen

Cannizzo is van mening dat Ferrari en AF Corse niet veel meer hadden kunnen doen om een beter resultaat te behalen in Brazilië. "We zijn blij met wat wij gedaan hebben. We waren blij met de bandenstrategie en op de drive-through [voor de #51] na hadden we geen problemen", stelt de technisch baas van Ferrari. "De race was best goed en de coureurs waren best tevreden, alleen heel teleurgesteld dat ze niet in staat waren om te vechten."

In Brazilië kwam Ferrari met een upgrade voor de 499P, waarmee het een van zijn jokers heeft verbruikt. Cannizzo erkent dat zijn team wellicht wel wat meer uit het nieuwe pakket had kunnen halen. "Misschien zijn er nog enkele tienden uit te halen, [maar] dat is niet wat we misten. De grote uitdaging die voor ons ligt, is om met beide benen op de grond te blijven staan en proberen dit te verwerken en hopen dat we in de komende races weer competitief kunnen zijn."