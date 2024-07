Voorwaardelijke boete voor Toyota na opmerkingen over BoP

In een interview met Motorsport.com gaf Toyota's teamdirecteur Rob Leupen aan dat hij 'meer transparantie' zou willen zien op het gebied van de Balance of Performance (BoP). Bovendien ging hij in op de veranderingen aan de BoP vlak voor de 24 uur van Le Mans van 2023 en stelde hij dat er voor de toekomst 'een stap naar voren' gezet moet worden.

Die opmerkingen zijn bestuursorgaan FIA in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens artikel 6.2.1 van het sportief reglement van het WEC mogen 'fabrikanten, deelnemers, coureurs en alle personen of entiteiten die betrokken zijn bij hun inschrijvingen niet proberen de vaststelling van de BoP te beïnvloeden of commentaar leveren op de resultaten, in het bijzonder via openbare verklaringen, de media en sociale netwerken'. Daarnaast constateert de FIA dat de opmerkingen een overtreding zijn van artikel 12.2.1.f van het internationale sportreglement van de FIA. Daarin staat dat 'alle woorden, daden of geschriften die morele schade hebben toegebracht aan de FIA, haar organen, haar leden of haar uitvoerende functionarissen, en meer in het algemeen aan het belang van de autosport en aan de waarden die de FIA verdedigt', gezien worden als een overtreding van het reglement.

"Deze uitspraken trekken de onpartijdigheid van de FIA in twijfel, werpen verdenking op haar integriteit en veroorzaken dus morele schade, vooral gezien het feit dat het artikel in kwestie in meerdere landen werd verspreid", oordelen de stewards in een FIA-document. "Bovendien hebben deze uitlatingen als direct gevolg dat de integriteit van de sportieve resultaten van het kampioenschap in twijfel wordt getrokken en de geloofwaardigheid ervan wordt aangetast. Dienovereenkomstig vormen deze uitlatingen ook een schending van de laatste alinea van artikel 6.2.1 van het sportief reglement van het WEC."

Voor de stewards is het reden genoeg om Toyota een voorwaardelijke boete van 10.000 euro op te leggen. Dat betekent dat Toyota voor nu de boete niet hoeft te betalen: dat moet pas gebeuren wanneer iemand van het team dit jaar deze regels nog eens overtreedt. Dat de stewards voor een voorwaardelijke boete hebben gekozen, is omdat deze regel voor het eerst is toegepast in het WEC. "De stewards beschouwen dit als een ernstige overtreding van de reglementen, maar aangezien dit de eerste toepassing van deze reglementen in het kampioenschap is, hebben ze ervoor gekozen om de boete op te schorten voor het resterende deel van 2024, op voorwaarde dat er geen verdere overtredingen van deze reglementen worden begaan door iemand die verbonden is aan de deelnemer. Alle deelnemers worden erop gewezen dat toekomstige overtredingen niet in aanmerking komen voor een voorwaardelijke straf."