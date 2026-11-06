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Ferrari: afschaffen BoP moet 'einddoel' zijn van WEC Hypercar-reglement 2030

De Italiaanse fabrikant heeft opgeroepen om BoP in 2030 uit Hypercar te schrappen, maar benadrukt dat dit geen invloed zal hebben op zijn beslissing om zich aan het nieuwe reglement te committeren

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 15:53

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Ferrari vindt dat het afschaffen van de omstreden Balance of Performance het “einddoel” moet zijn voor de regelmakers van het World Endurance Championship, terwijl zij werken aan het afronden van het raamwerk voor de Hypercar-reglementen van 2030.

Antonello Coletta, wereldwijd hoofd van de endurance-afdeling van Ferrari, betoogde dat de stap naar één uniform platform ter vervanging van de huidige LMDh- en LMH-klassen de noodzaak heeft weggenomen van een kunstmatig systeem om de topklasse te reguleren.

Op dit moment zijn de FIA en de ACO verantwoordelijk voor het in balans brengen van de prestaties van de auto's via een complexe reeks parameters die te maken hebben met vermogen en gewicht. Het systeem is echter niet alleen ontworpen om LMH en LMDh gelijk te trekken, maar ook om rekening te houden met verschillen tussen auto's die volgens hetzelfde reglement zijn gebouwd.

Coletta denkt dat het schrappen van BoP het kampioenschap richting meer “meritocratie” zou bewegen en onnodige discussies over het onderwerp zou wegnemen, vooral nadat het WEC dit jaar is gestopt met het openbaar maken van informatie over BoP.

“We hebben een heel goede kans voor 2030. We zijn begonnen met twee verschillende platforms, twee verschillende ideeën”, zei hij.

“Nu zitten we allemaal samen aan tafel om één uniek platform te definiëren en met één uniek platform kunnen we de regels heel duidelijk opschrijven, en het einddoel zou voor ons moeten zijn om de BoP te schrappen.

“Als je het je herinnert: de BoP is ontstaan met de verschillende platforms - vierwielaandrijving, tweewielaandrijving, LMDh, LMH.

“Maar als we één uniek platform hebben, heb je een heel, heel goede kans om de kampioenschappen aan tafel neer te zetten op basis van meritocratie, met competitie, zonder discussies bij elke race over de BoP enzovoort.”

Gevraagd of hij denkt dat het reglement een punt kan bereiken waarop de BoP kan worden losgelaten, voegde hij toe: “Dit is de droom voor ons.”

Antonello Coletta, Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti

Photo by: Davide Cavazza

Coletta zei dat BoP een aanzienlijke invloed kan hebben op de prestaties en het gedrag van een auto, en stelde dat het beperken van de ingreep ervan de voorkeur zou hebben, zelfs als het systeem niet volledig kan worden afgeschaft.

Hij benadrukte echter dat het afschaffen van BoP “niet verplicht” was voor Ferrari, en hield vol dat de beslissing van de fabrikant om ook na 2030 in het kampioenschap te blijven niet zal afhangen van de vraag of het systeem in het volgende reglementenpakket voorkomt.

In plaats daarvan geeft Ferrari prioriteit aan het behouden van de vrijheid om een auto te bouwen die het DNA van het bedrijf draagt, zoals het dat onder het huidige LMH-reglement heeft gedaan.

“Nee, dit is niet verplicht. Voor ons is het verplicht om de kans te hebben de auto te maken,” zei hij.

“Als we 100 procent van de auto kunnen maken, zullen we zien [of er] BoP is of weinig BoP. De discussie is heel ingewikkeld, heel open.

“Vandaag hebben we BoP [die] op en neer gaat. Als we een klein percentage van de ingreep [met de BoP] hebben, zou dat een oplossing kunnen zijn. We moeten een marginale ingreep hebben, niet veel.

“Ons idee is om die volledig te schrappen of er slechts een beetje van te hebben.”

Debat over vierwielaandrijving

Tijdens de 24 uur van Le Mans in juni gaf het WEC een eerste schets van het Hypercar-reglement voor 2030. Het raamwerk geeft fabrikanten de optie om hun eigen chassis en aandrijflijnen te bouwen of die bij een externe leverancier te betrekken. Cruciaal is dat het vierwielaandrijvingssysteem dat een belangrijk kenmerk is van de huidige LMH-auto's in 2030 verboden wordt, tot grote ontzetting van Toyota.

Coletta zei dat Ferrari liever met een auto met vierwielaandrijving zou racen, maar dat het niet tegen de richting was die het kampioenschap inslaat.

“Ons idee is dat endurance een goede kans biedt om sommige onderdelen van de auto te testen en het goede idee in de straatauto te stoppen. Tegenwoordig is moderne vierwielaandrijving op het vlak van elektrische en hybride [auto's] de toekomst.

“Voor Ferrari zou vierwielaandrijving waarschijnlijk het beste zijn. Maar afgezien van Ferrari en twee andere fabrikanten is dit voor de rest niet interessant. Het is duidelijk dat het ingewikkeld zou zijn om de vierwielaandrijving te behouden.”

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