WEC Monza

Waarom het WEC-seizoen 2026 zo lastig verloopt voor Ferrari

Ferrari's vierde jaar in de topklasse van het WEC loopt ten einde. Dit weekend komt het seizoen tot een einde met de 6 Hours of Monza, de tweede thuisrace van de Scuderia na de openingswedstrijd op Imola

Giacomo Rauli

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 11:42

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Het World Endurance Championship van 2026 is het eerste uitdagende seizoen geweest waarmee Ferrari te maken heeft gekregen sinds het begin van zijn Hypercar-programma. Na tussen 2023 en 2025 drie keer op rij de 24 uur van Le Mans te hebben gewonnen, moest het steigerende paard deze keer genoegen nemen met een vijfde plaats.

Ferrari heeft in 2026 tot nu toe zelfs slechts één overwinning behaald - een resultaat dat het erfde nadat de leidende #7 Toyota TR010 in het laatste uur uitviel door mechanische problemen. Voorafgaand aan de seizoensfinale van dit weekend in Monza blikte Ferrari's technisch directeur Ferdinando Cannizzo terug op de campagne van het team, terwijl hij ook Toyota prees, dat dit jaar met de introductie van een herziene auto is teruggekeerd naar topvorm.

"Toyota heeft altijd bewezen een zeer sterk team te zijn. Misschien hebben ze vorig jaar een kleine vakantie genomen... Alle gekheid op een stokje, ze hebben altijd goed werk geleverd in het bewaken van zowel de prestaties van de auto als de racestrategieën," zei hij. "Ik denk dat ze waarschijnlijk niet hadden verwacht dat Ferrari vanaf zijn allereerste seizoen al zo sterk zou zijn. Daardoor werden ze in het begin een beetje verrast, maar daarna kwamen ze heel sterk terug. Dit jaar hebben ze ons echt veel moeite bezorgd en waren ze gedurende het hele seizoen competitief.

"Ik stel me voor dat het herzien van bepaalde onderdelen van de auto hen ook heeft geholpen, waardoor ze een aanzienlijke impuls kregen. Ik wil hen opnieuw feliciteren, want ze hebben echt goed werk geleverd. Ze hebben gedurende het seizoen vrijwel geen fouten gemaakt, dus ze verdienen zeker wat ze dit jaar hebben bereikt.

"We kunnen zien dat we dit jaar goed werk hebben geleverd. Er zijn wat moeilijkere momenten geweest, maar we mogen nog steeds tevreden zijn met wat we hebben bereikt. We zijn er altijd geweest en hebben het hen moeilijk gemaakt, in ieder geval tot het allerlaatste moment, zolang als we daartoe in staat waren.

"Eerlijk gezegd verwachtte ik dat Toyota sterk zou zijn. Misschien zeggen ze iets anders om redenen die ik niet ken, maar ik verwachtte dat ze sterk zouden zijn, net zoals ik ook verwachtte dat ze vorig jaar sterker zouden zijn, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Concurrenten in zo'n goede vorm hebben is iets positiefs, omdat het ons vooruit stuwt en ons scherp houdt. De motivatie is zeer groot, dus ons doel hier is om het echt heel goed te doen."

Betrouwbaarheid heeft niet geholpen

Een van de redenen waarom Ferrari's seizoen minder indrukwekkend is geweest dan de voorgaande, is de betrouwbaarheid. Vergeleken met de afgelopen jaren hebben de 499P's meer problemen gehad, waardoor ze in cruciale fasen van races werden vertraagd.

"Betrouwbaarheid is altijd een doorlopend aandachtspunt, want hoe meer je de prestaties verhoogt, hoe meer je elk systeem in de auto tot het uiterste drijft. Daarom moet je je betrouwbaarheidsmarges voortdurend vergroten. Dat is één aspect ervan.

"Dit jaar hebben we echter te maken gehad met enkele heel basale problemen, kleine onoplettendheden, als je wilt. Met uitzondering van één incident in Le Mans, zou ik zeggen dat alle andere gevallen kleine vergissingen waren die zijn gemaakt tijdens de voorbereiding van de auto's op de race. Dit is iets waarvan we weten dat we het moeten verbeteren, omdat we het vorig jaar op dat vlak goed hebben gedaan.

"Dit jaar hebben we een paar fouten gemaakt, maar het belangrijkste is dat we ons ervan bewust zijn dat er altijd wel iets is waar je meer aandacht aan kunt besteden. We hebben tijdens het seizoen al corrigerende maatregelen ingevoerd, en het doel voor volgend jaar is om al onze processen robuuster te maken, zodat we kunnen voorkomen dat een van onze auto's tijdens een race wordt vertraagd."

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Photo by: FIA WEC / DPPI

Impact van de nieuwe homologatiecyclus

De auto's van dit jaar gingen door een nieuwe homologatiecyclus in een nieuwe windtunnel, Windshear, in North Carolina. Dit kan op de een of andere manier invloed hebben gehad op de prestatiecijfers op het circuit, maar Cannizzo gelooft niet dat dit de doorslaggevende factor was achter Ferrari's seizoen.

"Het feit dat het nieuwe homologatievenster werd ingevoerd, heeft ons in sommige opzichten op achterstand gezet ten opzichte van vorig jaar. In theorie hebben daarom alle fabrikanten wat prestaties verloren vergeleken met het vorige seizoen.

"De vraag is te begrijpen wie meer heeft verloren en wie minder, want we weten heel goed dat wanneer een auto in een nieuwe windtunnel wordt getest, de omgevingsomstandigheden invloed kunnen hebben. Bij de faciliteit van Sauber waren er de wanden; in de nieuwe tunnel is er een free-stream-configuratie. Er zijn dit soort interacties, maar ik weet niet hoe die de andere fabrikanten beïnvloeden.

"Wij weten welke impact het op ons had, en die was, zoals we aan het begin van het seizoen zeiden, positief en transparant. We verwachtten echter dat de effecten in grote lijnen voor iedereen hetzelfde zouden zijn.

"Het had zeker enige invloed, omdat het betekende dat iedereen zijn referentiepunten van het vorige seizoen verloor. Daarom moesten we sommige afstellingen opnieuw bekijken en zowel kleine als meer ingrijpende aanpassingen doen. We hadden gewerkt aan relatief kleine wijzigingen, maar zelfs die hadden invloed op de verdeling van de aerodynamische belasting over de auto. Dit betekende dat we sommige van onze afstellingen moesten herzien en optimaliseren.

"Ik denk echter niet dat het uiteindelijk een doorslaggevende factor was in de eindresultaten. Het kan niet als excuus worden gebruikt om de verdiensten van onze concurrenten over het hoofd te zien."

Het seizoen beoordelen

Hoewel Ferrari's seizoen tot nu toe ver onder de normen ligt die in de afgelopen drie jaar zijn gesteld, wilde Cannizzo het team toch een respectabele beoordeling geven en legde hij de redenen achter zijn inschatting uit.

"Ik zou zeggen dat, aangezien we niet hebben gewonnen, ik onszelf geen bijzonder hoog cijfer kan geven. Als ik echter rekening houd met enkele van de fouten die we hebben gemaakt, zou ik dit seizoen een 7 op 10 geven, omdat we zeker gebieden hebben geïdentificeerd waarop we ons kunnen verbeteren.

"Dit is iets wat van tijd tot tijd gebeurt bij mensen die al lange tijd in de racerij actief zijn. Wanneer je wint, kun je soms in een periode van verslapping terechtkomen. We hebben extreem hard gewerkt en geloof me, we hebben alles gedaan wat we konden om te voorkomen dat we zelfgenoegzaam zouden worden.

"Ik denk dat je hebt gezien dat we nooit gas hebben teruggenomen. We hebben altijd vastberadenheid getoond en met alles wat we hadden gevochten. We willen altijd winnen, maar soms verlies je de focus op bepaalde zaken, en dat is dit jaar meerdere keren gebeurd."

"Er zijn kleine problemen, geen grote of structurele, dus we mogen er vertrouwen in hebben dat we echt goed werk hebben geleverd. We zijn nog steeds in de strijd, en er is geen reden tot wanhoop. We blijven een goed team, een uitstekend team. De waarheid is dat er veel concurrenten zijn en dat het competitieniveau extreem hoog is, dus we moeten uitzonderlijk werk leveren om te winnen.

"Als we niet in elk afzonderlijk detail excellent zijn, zullen we ons doel niet bereiken. Ons doel is om in elk detail excellent te zijn en dat is wat we moeten doen. Ik zou iedereen voor dit seizoen een 7 geven: voldoende, maar niet uitstekend."

De balans opmaken van Ferrari's Hypercar-reis

Tot slot, met een ingrijpend vernieuwde LMH die in 2027 wordt verwacht ten opzichte van de huidige 499P, blikte Cannizzo terug op de algemene prestaties van het team gedurende zijn vierjarige Hypercar-programma. "Als je me in plaats daarvan vraagt om de totale reis te beoordelen, van waar we begonnen tot waar we vandaag staan, dan wil ik niet arrogant klinken, maar ik zou ons zeker de hoogst mogelijke score geven. We hebben Le Mans drie keer gewonnen, we hebben het kampioenschap gewonnen en onze auto is een maatstaf geworden in de Hypercar-categorie."

"We zijn verheugd dat zoveel concurrenten ons zijn gevolgd in hun technische keuzes. Velen hebben hun auto's aangepast en geprobeerd onze filosofie te volgen. Nu is het misschien aan ons om het paradigma opnieuw te definiëren voor dit nieuwe hoofdstuk in het Hypercar-tijdperk."

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