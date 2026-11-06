WEC Bahrein

Bourdais: "FIA-rating duwt coureurs zoals ik richting pensioen"

Bourdais is nog altijd op zoek naar een zitje terwijl hij zich voorbereidt op zijn vertrek uit de fabriekstal van Cadillac aan het einde van het jaar

Heiko Stritzke

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 15:50

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#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais

Foto: Marc Fleury

Op het punt om na de finale van het World Endurance Championship van dit weekend in Monza afscheid te nemen van Cadillac, uitte Sebastien Bourdais duidelijke frustratie over de huidige FIA-categorisatieregels voor coureurs, waarvan hij vindt dat die ervaren veteranen zoals hijzelf met weinig haalbare opties achterlaten.

De 47-jarige Fransman maakt in 2027 geen deel uit van de Hypercar-bezetting van Cadillac, nadat fabrieksteam Jota Antonio Felix da Costa en Ricky Taylor heeft vastgelegd als onderdeel van een herziene line-up.

Omdat de sportwagenracerij vaak categorieën heeft met gereserveerde stoeltjes voor coureurs met een zilveren of bronzen rating, denkt de Fransman dat zijn platinum-status zijn kansen schaadt om voor volgend jaar een nieuw stoeltje te bemachtigen.

"Helaas zorgt de categorisering voor jongens zoals ik er gewoon voor dat je met pensioen gaat", zei Bourdais. Hij legde verder uit dat zijn huidige status in de voorzienbare toekomst ongewijzigd zal blijven door de leeftijdsstructuren die in het systeem zijn ingebouwd.

"Mijn periode als professioneel autocoureur gaat niet extreem lang zijn. Ik ben helaas platinum en kom dichter bij de 50 jaar. En die platinum-status verandert niet tot ik 55 ben. En zelfs dan ben ik goud, dus verandert er niets. Pas als ik 60 ben, ben ik misschien zilver."

"Niet zoals Emmanuel Collard, die 50 werd en zilver werd. Dat zou echt top zijn, maar helaas is dat niet mijn realiteit. Het is klote, maar het is nu eenmaal zo."

#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

Photo by: FIA WEC / DPPI

Over zijn nabije toekomst na Monza zei Bourdais dat er nog geen overeenkomst is afgerond, al lopen er in verschillende disciplines nog gesprekken.

"Er zijn gesprekken [over volgend jaar], maar verder niets. We praten met een paar verschillende mensen. Er is nog niets in een stadium waarin er een contract op tafel ligt", zei Bourdais over zijn plannen voor volgend seizoen.

Een terugkeer naar IndyCar lijkt van de baan, waarbij Bourdais dat scenario als behoorlijk onwaarschijnlijk omschreef.

Hij benadrukte dat hij openstaat voor verschillende soorten auto’s, of dat nu in GT, LMP2 of Hypercar is, zolang hij maar in een gastvrije omgeving terechtkomt.

"Het enige wat ik wil, is rijden in een programma waarin iemand wil dat ik in zijn auto rijd. Voor mij is dat altijd de plek waar ik altijd het meest heb gepresteerd en het meest heb genoten. Als je voelt dat er interesse is en iemand je daar wil hebben", zei Bourdais.

"Ik heb geen bepaalde categorie nodig om in te rijden om het gevoel te hebben dat ik thuis ben. Als je een professional bent en het geluk hebt om in een raceauto te rijden, of dat nu een GT, P2 of GTP is, maakt het niet uit. Je kunt plezier hebben in elke klasse."

Zijn passie om te racen is ondanks de onzekerheid onveranderd: "Er is niets waar ik zo gepassioneerd over ben als het besturen van een raceauto. Het is nog altijd wat ik het liefste doe."

"Ik weet dat het niet nog eens tien jaar gaat duren. Als het voorbij is, is er geen weg terug. Ik heb totaal geen haast om het te zien verdwijnen. Ik heb tijd genoeg om van mijn pensioen te genieten."

Terugkijkend op zijn periode bij Cadillac noemde Bourdais de 24 uur van Le Mans van dit jaar als een bijzondere herinnering, naast sterke prestaties tijdens de IMSA DPi- en GTP-periodes met Chip Ganassi Racing.

"Er zijn een paar mooie momenten geweest. Natuurlijk de 1-2 in São Paulo vorig jaar. Dat maakt het een beetje wranger om niet door te gaan", zei hij.

"Maar uiteindelijk denk ik dat het hoogtepunt zonder twijfel ons Le Mans-weekend van dit jaar was. We waren duidelijk erg competitief en om Le Mans opnieuw te kunnen aanvoeren en het gevoel te hebben dat je echt kans maakt op de eindzege, was een heel mooi moment."

Hij voegde eraan toe dat zijn recente campagne met de door JOTA gerunde auto, ondanks de intense concurrentie in het WEC, constante resultaten heeft opgeleverd: "Voor mij was dit jaar het hoogtepunt van het JOTA-programma. We zijn in de laatste drie races als tweede, vierde en vierde geëindigd met de auto die in de laatste drie evenementen de meeste punten heeft gescoord. Dus ja, ik denk dat we gewoon zullen proberen die trend vast te houden."

In aanloop naar zijn laatste optreden met het team op Monza blijft Bourdais gefocust op het neerzetten van een sterk resultaat, in plaats van zich te laten meeslepen door emotie.

"Nog niet", zei Bourdais toen hem werd gevraagd of hij emotioneel was in aanloop naar zijn laatste race. "Ik denk dat ik er uiteraard ruimschoots de tijd voor heb gehad om erover na te denken. Uiteindelijk moet je het benaderen alsof het gewoon weer een raceweekend is. Dezelfde doelen als altijd, gewoon proberen het zo goed mogelijk te doen, gegeven welk prestatieniveau we dit weekend ook zullen hebben."

Hij blijft optimistisch dat het circuit in Italië beter bij hun pakket zal passen dan de eerdere locaties: "Ik denk dat het potentieel, de kwaliteiten van de auto beter bij Monza zouden moeten passen dan dat zeker het geval was in Barcelona."

"En natuurlijk zijn er qua resultaten geen hoge of lage grenzen, doe gewoon het best haalbare. En als dat een podium is of een overwinning of wat dan ook, dan zou het echt top zijn om op een hoogtepunt af te sluiten."

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