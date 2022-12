Ferrari legde 16.000 testkilometers af met Hypercar in 2022

In 2021 kondigde Ferrari al aan dat het in 2023 terugkeert in de snelste klasse van het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Daarvoor heeft de Italiaanse fabrikant een Hypercar ontwikkeld, die uiteindelijk de naam 499P heeft meegekregen. Met die bolide verschijnt het merk komend jaar met ondersteuning van AF Corse weer aan de start van enkele van de grootste enduranceraces ter wereld, precies vijftig jaar nadat Ferrari voor het laatst met een eigen fabrieksteam meedeed aan de 24 uur van Le Mans. Wel stonden er tussen 1996 en 1999 diverse prototypen van Ferrari aan de start in Le Mans, al werden deze bolides toen ingezet door klantenteams.

De in oktober onthulde 499P is dit jaar al aan een uitgebreid testprogramma onderworpen om goed voorbereid aan de start te verschijnen tijdens het debuut. Dat debuut staat gepland voor 17 maart tijdens de 1000 kilometer van Sebring. In juli werd een shakedown verricht op Ferrari's testcircuit Fiorano, daarna werd met twee prototypen een reeks testdagen afgewerkt op onder meer Monza en MotorLand Aragon. De testwerkzaamheden van 2022 werden recent afgerond op Vallelunga, waar twee dagen met de 499P is getest. In totaal is er dit jaar zo'n 16.000 kilometer gereden met de bolide, in het nieuwe jaar komen daar nog meer testkilometers bij.

"Het werk dat het team in 2022 heeft verzet was absoluut intens, maar we staan nog altijd maar aan het begin van het ontwikkelingspad", zei Ferdinando Cannizzo, hoofd GT-ontwikkeling van Ferrari. "We noteren onze progressie, maar ook incidenten die het programma vertragen. Dat is normaal in dit stadium. We verzamelen nuttige data en inzichten die ons helpen om de auto te verbeteren, zowel qua prestaties als ook de betrouwbaarheid. Er moet nog veel werk verzet worden voordat we klaar zijn voor het debuut op Sebring, maar we blijven de stappen volgen die we vooraf hebben vastgesteld."