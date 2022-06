Alpine hint naar terugkeer in LMP2 voor LMDh-debuut in 2024

Alpine komt dit jaar nog met de verouderde LMP1-wagen in actie in het WEC, maar die mag vanaf volgend seizoen niet meer meedoen. Dan treedt namelijk het nieuwe LMDh-reglement in werking. De sportieve tak van Renault heeft eerder kenbaar gemaakt ook een LMDh te willen bouwen op basis van een nieuw Oreca LMP2-chassis, maar deze wagen verschijnt in 2023 nog niet op de baan.

Signatech-teambaas Philippe Sinault, het team dat het Alpine WEC-programma runt, heeft duidelijk gemaakt dat het Franse merk in 2023 gewoon op de grid wil staan. Het betekent dat een terugkeer naar de LMP2-klasse voor de hand ligt. “We zullen in 2023 meedoen, maar we doen het niet met deze LMP1-wagen en ook niet in de Hypercar-klasse”, zegt Sinault. “Het plan staat nog niet vast, maar het is makkelijk om de puzzelstukjes op de juiste plaats te leggen. We zijn nog bezig met de uitwerking, maar we hebben het doel om op de grid te staan en willen ook succesvol zijn.”

Alpine heeft haar grootste successen beleefd in de LMP2-klasse. In 2016, 2018 en 2019 won het de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans, in 2016 en in 2018-2019 won het team ook kampioenschappen in het WEC. Met een terugkeer naar LMP2 zou Alpine in het tussenjaar weer kunnen werken met een Oreca-chassis voor het LMDh-debuut in 2024. Sinault hoopt ook dan te kunnen beschikken over Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere en André Negrao, het drietal dat momenteel aan de leiding gaat in het WEC-kampioenschap. “We hebben het met dit drietal eigenlijk heel gemakkelijk, het is een voorrecht met hen te werken. Ik zal ervoor vechten om ze langer te behouden.”

De recente 24 uur van Le Mans was geen bijster groot succes voor Alpine, ondanks dat men dacht voor de overwinning te kunnen strijden. In de eerste helft van de race speelden technische problemen de A480-Gibson parten en verloor het team twintig minuten op de koplopers. Men was op voorhand eigenlijk al kansloos voor de winst toen er op het laatste moment een verandering in de balance of performance doorgevoerd werd waardoor de Gibson minder vermogen mocht leveren.

Video: Samenvatting van de 24 uur van Le Mans