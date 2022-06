Alpine wil Toyota vuur aan de schenen leggen in 24 uur van Le Mans

De Alpine A480-Gibson LMP1 eindigde in 2021 op maar liefst vier ronden achterstand van de beide Toyota’s in de eerste enduro van de nieuwe GR010 Hybrid LMH. Lapierre haalde samen met zijn Alpine-teamgenoten Matthieu Vaxiviere en Andre Negrao eerder dit seizoen al een WEC-overwinning op Sebring. Ook op Spa was het verschil niet bijster groot. In de balance of performance moest Alpine voor Spa een beetje inleveren, maar voor de 24 uur van Le Mans is dat weer gewijzigd. Wel is er een energie-reductie ingevoerd en dat kan Alpine tijd kosten, vreest Lapierre. Ondanks dat heeft hij meer vertrouwen in een goede campagne dan twaalf maanden geleden.

“Dat extra vermogen komt mooi uit, de reductie in energie iets minder”, zegt Lapierre in gesprek met de Franse editie van Motorsport.com. “Eerlijk gezegd is dit circuit zo anders dan Spa en ligt het nog verder van Sebring. Het is daarom moeilijk om conclusies te trekken. Het is wel duidelijk dat we dit jaar dichter bij de Toyota’s staan dan vorig jaar. Ik hoop dat we dat kunnen laten zien, zodat we een mooie wedstrijd krijgen. Ik hoop ook dat Glickenhaus de aansluiting heeft en we een mooi gevecht krijgen. Dat is erg belangrijk.”

Het creëren van een gelijk speelveld door middel van de BoP blijft altijd een lastige opdracht voor de regelgevende partijen. Alpine-teambaas Philippe Sinault voerde daarom gesprekken met de organisatie om tot een beter compromis te komen. “Op Spa hadden we last van de reductie in vermogen die we kregen na de overwinning in Sebring”, laat Sinault aan Motorsport.com weten. “De ACO en FIA hebben dit in de overweging meegenomen, ze hebben gekeken naar de elementen die wij ze voorgelegd hebben. We hebben het besproken en ze hebben ons iets meer vermogen gegeven. Dat zal zeker helpen.”

Ondanks de recente verhoging van het vermogen heeft de Alpine Gibson V8 nog altijd minder vermogen dan een jaar geleden. Ten opzichte van de 2021-editie van Le Mans heeft Alpine 40 pk minder, Toyota heeft een vermindering van 12 pk te verwerken gekregen. Ook begint de hybride-unit pas vanaf 190 kilometer per uur te werken, vorig jaar was dat nog 120 kilometer per uur op een droge baan.

“Er is zoveel veranderd”, zegt Sinault, die de vergelijking met vorig jaar zinloos vindt. “Toyota heeft de auto verbeterd, wij hebben andere banden… Er spelen zoveel factoren mee. Het is fout om de cijfers van vorig jaar te vergelijken met die van dit jaar. We hebben onze auto beter onder controle, hebben de operatie op een aantal punten aangepast en kennen de auto beter. Toyota is ook vooruitgegaan, al ligt de activatie van de hybride later. We weten zondag na de test waarschijnlijk iets meer.”

Vorig jaar werd de BoP tussen de testdag en de race nog aangepast. Sinault verwacht dat iets dergelijks dit jaar niet zal gebeuren.