Max Verstappen verliest overwinning in NLS2 door diskwalificatie

Max Verstappen en teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella zegevierden zaterdag tijdens de Barbarossapreis, de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Het trio in de #3 Winward Racing Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing kwam met een minuut voorsprong op de naaste achtervolgers over de finish.

Enkele uren na afloop van de race is er echter een streep door de overwinning gegaan. Verstappen en zijn teamgenoten zijn gediskwalificeerd vanwege een knullige fout van het team. Teams mochten zes sets banden gebruiken tijdens het NLS-evenement, maar uit controles na afloop van de race is gebleken dat het team van Verstappen zeven sets banden heeft gebruikt. De organisatie is in dit soort gevallen onverbiddelijk en kan niet anders dan een diskwalificatie uitdelen.

"De diskwalificatie is moeilijk te accepteren. Helaas hebben we een interne fout gemaakt die de stewards geen andere mogelijkheid gaf dan de winnende auto te diskwalificeren", legde Winward-teambaas Christian Hohenadel uit.

"Het was onze eerste race als een volledig Mercedes-AMG Performance Team op de Nordschleife en ik wil mij verontschuldigen aan alle fans die voor ons gejuicht hebben. We gaan alle processen van vandaag analyseren, ervan leren en dan komen we nog sterker terug voor de 24 uur van de Nürburgring."

Ondanks een ijzersterk optreden van Max Verstappen gaat er een streep door zijn zege in NLS2. Foto door: Max Verstappen

Door de diskwalificatie van Verstappen, Gounon en Juncadella gaat de overwinning in NLS2 naar Dan Harper en Jordan Pepper in de #99 Rowe Racing BMW. Tim Heinemann en Sven Müller promoveren naar de tweede plaats in de #44 Falken Porsche, terwijl de laatste podiumplaats nu naar Dylan Pereira, Tobias Müller en Patrick Assenheimer van Losch 48 Motorsport by Black Falcon Porsche gaat.

Verstappen, Juncadella en Gounon houden door hun diskwalificatie geen trofee over aan hun race op de Nordschleife, maar dat doet niets af aan de dominantie die ze lieten zien. De voorsprong van bijna een minuut kan namelijk niet alleen verklaard worden door het gebruik van een extra set banden. Wel onderstreept de diskwalificatie het belang van de voorbereidingsraces met het oog op de 24 uur van de Nürburgring, die half mei wordt verreden en waarin Verstappen ook aan de start verschijnt.