Verstappen soeverein naar overwinning in de Groene Hel

Max Verstappen, Dani Juncadella en Jules Gounon hebben de uitgestelde seizoensopener van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) 2026 gewonnen. Tijdens de 58e ADAC Barbarossapreis pakte het trio de overwinning met de #3 Mercedes-AMG GT3.

Na zijn pole-position raakte Verstappen in de openingsfase van de race verwikkeld in een fel gevecht. Christopher Haase ging aanvankelijk in de #16 Scherer-Phx-Audi voorbij aan de Nederlander. Wat volgde was een rondenlang en spectaculair duel tussen de voormalig Audi-fabriekscoureur en de Formule 1-coureur. Vlak voor de pitstops sloeg Verstappen terug en gaf hij de Mercedes-AMG GT3 als leider over aan Juncadella.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto door: Max Verstappen

Die moest de Audi R8 LMS GT3 Evo II opnieuw inhalen, omdat Scherer Sport PHX de pitstop iets sneller uitvoerde. Nico Hantke, de teamgenoot van Haase, reed echter pas zijn tweede GT3-race op de Nordschleife en besloot weinig weerstand te bieden tegen de ervaren AMG-fabrieksrijder Juncadella.

Vanaf dat moment had de Verstappen-Mercedes de controle over de race, al volgde er nog een spannend moment. De Rowe-BMW #99 (Harper/Pepper) was namelijk twee ronden eerder naar binnen gekomen, waardoor de pitstop reglementair zo’n 40 seconden korter uitviel.

Daardoor kwam Dan Harper op de baan terecht vlak bij Jules Gounon. Hoewel het geen 'echte' strijd om de leiding was – het voordeel zou bij de laatste stop weer verdwijnen – leverden de twee fabriekscoureurs wel een fraai gevecht, waarbij de koppositie kort wisselde.

Het duel werd echter beslist toen Harper zich verrekende en een ingehaalde Porsche Cayman raakte. Dat leverde hem een penalty op en maakte een einde aan de strijd.

Verstappen nam vervolgens het stuur weer over voor de slotfase, naar eigen zeggen om extra pitstopprocedures te oefenen. Hoewel hij de overwinning in principe alleen nog maar hoefde binnen te brengen, bouwde hij de voorsprong verder uit. In de voorlaatste ronde bedroeg de marge al meer dan een minuut, en bij de finish stond er 59,524 seconden voorsprong op de klokken.

Thierry Vemeulen eindigde met de #45 Ferrari 296 GT3 van Kondo Racing with Rinaldi op een verdienstelijke vijfde plaats.