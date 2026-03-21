Verstappen en zijn teammaten Dani Juncadella en Jules Gounon waren de race als favoriet gestart. De wereldkampioen Formule 1 had zaterdagochtend de #3 Mercedes van Winward Racing op pole neergezet.

In het begin van de race was er nog even een boeiend duel met Christopher Haase, die de #16 Audi Scherer PHX naar de tweede startplek had gestuurd. Gedurende de race werd het echter steeds duidelijker dat er vandaag maar één winnaar kon zijn in de Groene Hel.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto door: Max Verstappen

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 keek met een goed gevoel terug op zijn eerste race dit jaar op de Nürburgring. "Voor mij draaide dit hele weekend om het onder de knie krijgen van de auto op de Nordschleife, en dat was echt ontzettend leuk", zei Verstappen na afloop. "Het team heeft de auto ook heel goed voorbereid, waardoor we degelijk konden testen en ik me meteen comfortabel voelde. Het was echt een heel goede ervaring om hier vandaag te rijden."

Verstappen benadrukte dat zijn voorbereiding, onder meer via simulatorwerk, hem heeft geholpen om snel zijn draai te vinden op het lange en uitdagende circuit. "Ik heb de afgelopen jaren veel simulatorwerk gedaan, ook voor dit circuit. Dat helpt enorm, zeker als je hier als rookie voor het eerst rijdt. Dan weet je in ieder geval waar je naartoe moet, dat maakt een groot verschil. Daarna gaat het erom om snelheid op te bouwen in deze auto’s."

Daarnaast genoot Verstappen zichtbaar van de sfeer rondom het circuit. "Het hele evenement is gewoon geweldig. Ook de fans, de passie die zij hebben voor autosport en de auto’s hier – dat is fantastisch om te zien. Ik ben heel blij dat ik daar deel van mag uitmaken."

"Een van de waanzinnigste circuits ter wereld"

Verstappen reed vorig jaar ook al een race in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij won toen NLS9 met een Ferrari 296 GT3. Alles staat in het teken van het uiteindelijke doel: de 24 uur van de Nürburgring half mei. Gevraagd waarom hij juist het circuit in de Duitse Eifelstreek als jachtterrein had uitgekozen, vervolgde Verstappen: "Voor mij is dit een van de waanzinnigste circuits ter wereld, op een goede manier. Ik kijk hier al heel lang naar en het is zo’n race waaraan je gewoon een keer wilt meedoen. Dit jaar krijg ik eindelijk die kans."

Met het wegvallen van de Formule 1-races in Bahrein en Saudi-Arabië is de kalender van Verstappen de komende maand een stuk minder vol. Hij sluit dan ook niet uit dat hij voor de 24 uur van de Nürburgring nog een keer in actie komt op de Nordschleife. Op 11 april staat NLS3 op het programma, eveneens een vieruursrace. "We kijken ernaar. Het hangt ervan af of het haalbaar is met mijn schema. Ik race natuurlijk al veel, maar ik probeer zoveel mogelijk te doen. Ik ben hier in ieder geval altijd graag actief."