Identificatie TT-slachtoffer ging mis door verwisseling ID-bewijzen

Op de eerste racedag van de Isle of Man TT vond op Ago’s Leap een zwaar ongeval plaats waarbij Cesar Chanal en zijn bijrijder Olivier Lavorel betrokken waren. Chanal kwam om het leven bij het incident terwijl Lavorel met zware verwondingen naar het ziekenhuis van Liverpool werd gebracht. Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat Lavorel overleden was bij het incident, maar de organisatie kwam daar enkele dagen later op terug. De identificatie van het slachtoffer was verkeerd gegaan en Chanal bleek de overledene te zijn. Naar aanleiding van de pijnlijke misser werd een onderzoek ingesteld.

Lijkschouwer Jayne Hughes kwam tot de conclusie dat de beide deelnemers met elkaars identiteitsplaatjes rondreden. De TT verplicht alle deelnemers om een ID-tag bij zich te hebben wanneer ze op de baan komen. Deze moet voor aanvang van de sessie ook aan de betreffende keurmeester getoond worden. Uit onderzoek bleek dat Chanal terplekke gestorven is aan zijn verwondingen en overgebracht is naar het mortuarium op het eiland. Lavorel ging aanvankelijk naar het Noble Hospital, eveneens op het eiland. Daar werd de doodsoorzaak van Chanal vastgesteld en werd het identiteitsplaatje van Lavorel gevonden in het pak. Daarom maakte de organisatie bekend dat Lavorel overleden was, ook al omdat men door de verwondingen moeite had om het tweede slachtoffer te identificeren. Na de vondst van Chanals identiteitsplaatje hadden de medische diensten het onderzoek afgerond.

De organisatie van de TT analyseerde de beelden van het incident en daarbij ontstond twijfel naar aanleiding van de helmen die de beide deelnemers droegen ten tijde van het ongeval. Lavorel werd naar het ziekenhuis van Liverpool gevlogen waar de moeder van Chanal uiteindelijk ontdekte dat haar zoon niet de coureur was die gerepatrieerd was. Uiteindelijk werden de rijders op basis van haar en bloedgroep geïdentificeerd. Het team heeft in een verklaring laten weten dat beide deelnemers geen ketting hadden voor het identiteitsplaatje en dat het verwisselen van de plaatjes nooit besproken is.

Onderzoeker Hughes heeft niet genoeg bewijs gevonden voor de reden waarom de twee elkaars identiteitsbewijs droegen, maar heeft mensen opgeroepen niet te speculeren over de oorzaak. Er volgt nog een onderzoek naar de dood van Chanal, maar zijn lichaam is nu overgedragen aan de familie zodat zijn uitvaart plaats kan vinden.

Chanal was een van de vijf deelnemers die omkwam tijdens de eerste Isle of Man TT sinds de coronapandemie. Soloracers Mark Purslow en Davy Morgan kwamen om het leven terwijl vader en zoon Roger en Bradley Stockton op de voorlaatste dag van de TT om het leven kwamen in de tweede zijspanrace.