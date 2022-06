Vader en zoon overleden bij crash in Sidecar-race Isle of Man TT

Vrijdag ging om 14.30 uur lokale tijd de tweede Sidecar-race van de Isle of Man TT van 2022 van start. Bij het begin van de tweede ronde moest de wedstrijd echter worden stilgelegd vanwege een incident bij de sectie Ago’s Leap, zo’n anderhalve kilometer na de start van de ronde. Zaterdag kwam Cesar Chanal daar al om het leven bij een crash in de eerste zijspanrace en ook tijdens de tweede race op vrijdag sloeg het noodlot toe. De organisatie van de TT heeft bevestigd dat de 56-jarige Roger Stockton en zijn 21-jarige zoon Bradley zijn overleden bij een crash.

“Met grote verslagenheid kan de Isle of Man TT Races bevestigen dat Roger Stockton, 56, en Bradley Stockton, 21, uit Crewe allebei zijn overleden bij een incident tijdens de tweede en laatste ronde van de tweede Sidecar-race van de Isle of Man TT-races van 2022”, leest de verklaring. “Het incident vond plaats bij Ago’s Leap, iets minder dan een mijl na de start van de ronde. Roger en Bradley waren vader en zoon, en respectievelijk bestuurder en bijrijder. Roger was een ervaren TT-deelnemer, de race van vandaag was zijn twintigste TT-racestart. Hij nam tussen 2000 en 2008 deel en keerde daarna in 2010, 2017 en dit jaar terug bij het evenement. In zijn carrière eindigde hij twaalf keer in de top-twintig en vier keer in de top-tien.”

“Bradley was een nieuwkomer in de TT en reed maandag zijn eerste TT-race, waarin hij een indrukwekkende achtste plaats behaalde aan de zijde van zijn vader. 2022 was hun vijfde seizoen samen. Roger en Bradley stonden regelmatig op het podium en deden vooraan mee in de Britse F2 Sidecar Cup, waarin zij in 2021 een tweede plaats behaalden in het kampioenschap. De Isle of Man TT Races betuigen hun diepste medeleven aan de families, geliefden en vrienden van Roger en Bradley.”

Met het overlijden van vader en zoon Stockton zijn er dit jaar al vijf coureurs om het leven gekomen tijdens de eerste Isle of Man TT sinds de coronapandemie. Eerder verongelukten Mark Purslow en Davy Morgan tijdens afzonderlijke incidenten, tijdens de trainingsweek en de eerste Supersport-race op maandag, terwijl Chanal dus omkwam bij een crash tijdens de eerste Sidecar-race. Zijn bijrijder Olivier Lavoral ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis van Liverpool, nadat een persoonsverwisseling ervoor zorgde dat Lavoral aanvankelijk werd aangewezen als de overleden deelnemer. Het is de eerste keer sinds 1989 dat vijf deelnemers om het leven kwamen tijdens één editie van de Isle of Man TT.