Isle of Man TT bevestigt identiteit van overleden Sidecar-coureur

De eerste Sidecar-race van het weekend werd kort na de start stilgelegd na een zwaar ongeluk in de eerste kilometers van het circuit. De organisatie maakte in de avond bekend dat Olivier Lavorel daarbij om het leven was gekomen. Vandaag is echter bevestigd dat er bij de eerste identificatieprocedure een fout gemaakt is. Daarbij is de identiteit van de twee coureurs door elkaar gehaald. Naar nu blijkt was het niet bijrijder Lavorel maar bestuurder Cesar Chanel die het leven heeft gelaten. Lavorel ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis in Liverpool.

In het statement meldde de organisatie: “Op zaterdag 4 juni vond tijdens de openingsronde van de eerste Sidecar Race van de Isle of Man TT 2022 een ongeluk plaats met #21 van Cesar Chanel en Olivier Lavorel. Dat resulteerde in de dood van een van de deelnemers. De race werd stilgelegd. Een van de deelnemers werd helaas ter plaatse dood verklaard. De tweede deelnemer was buiten bewustzijn met ernstige verwondingen. De gewonde deelnemer werd langs het parcours behandeld alvorens vervoerd te worden naar Noble’s Hospital, vanwaaruit hij per helikopter naar een specialistisch ziekenhuis in Liverpool werd vervoerd. De eerste identificatieprocedure werd volgens de gebruikelijke procedures uitgevoerd en daar blijkt een verkeerde identiteit te zijn vastgesteld. Cesar Chanel is ter plaatse overleden. Olivier verkeert in kritieke toestand. Een uitgebreide analyse van de processen aangaande de identificatie van de deelnemers zal later plaatsvinden.”

Eerder in het weekend kwamen ook al Mark Punslow en Davy Morgan om het leven.