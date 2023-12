F2-kampioen Pourchaire maakt overstap naar Super Formula

Met deze overstap hoopt Théo Pourchaire zijn F1-kansen levend te houden, wetende dat alle zitjes voor 2024 inmiddels vergeven zijn. Als Sauber-junior maakt hij in 2025 weer kans op een F1-zitje, aangezien het contract van Zhou Guanyu volgend jaar afloopt. Na het behalen van zijn Formule 2-titel gaf Pourchaire al aan dat een overstap naar de Super Formula tot de betere opties behoorde, waarbij hij Red Bulls reservecoureur Liam Lawson als goed voorbeeld zag. Pourchaire gaat in de competitieve Japanse raceklasse rijden voor Team Impul. "Ik ben superblij om aan te kondigen dat ik met Team Impul in de Super Formula zal rijden in 2024", zegt hij in een bericht op sociale media. "Ik wil graag Team Impul bedanken, evenals Toyota Gazoo Racing en mijn manager voor het mogelijk maken. Ik kan er nu al niet op wachten om weer terug te zijn in Japan en ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen."

Aan het einde van het F2-seizoen 2020 maakte Pourchaire zijn debuut in de opstapklasse van de Formule 2. Als Sauber-junior werd de inmiddels 20-jarige Fransman gezien als het nieuwe talent van het Formule 1-team, al wilden zij zelf niks overhaasten. Na een vijfde plaats in 2021 en de tweede plaats in 2022 kreeg Pourchaire dit jaar één duidelijke taak van het team: de titel pakken. Daar is hij dus in geslaagd na een lange strijd met Mercedes-junior Frederik Vesti, maar een plek in de Formule 1 leverde het hem niet op. Daarover maakte hij bij het FIA Gala in Azerbeidzjan onlangs zijn ongenoegen al duidelijk. "Volgens mij ben ik de derde F2-kampioen op rij die niet naar de Formule 1 promoveert. De Sauber Academy stelde mij een duidelijk doel voor en dat was het kampioenschap winnen. Dat heb ik gedaan."

Pourchaire gaf eerder ook al aan dat hij het belangrijk vond om in de tussentijd te blijven racen, in plaats van enkel een reserverol op zich te nemen. "Ook voor mijn fysieke en mentale gesteldheid, zodat ik mee blijf doen om kampioenschappen en onder druk sta. Als ik naar de Formule 1 wil, moet ik mezelf in andere competitieve raceseries laten gelden en races winnen, kwalificatierondes rijden, in de regen rijden, auto’s inhalen. Een jaar lang aan de zijlijn staan is haalbaar, maar erg zwaar. Oscar [Piastri] deed het en nu rijdt hij in de Formule 1. Hopelijk kan ik me daarbij aansluiten."