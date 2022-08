Jos Verstappen kondigt deelname aan nog vier rally's in 2022 aan

Eerder dit jaar keerde Jos Verstappen terug in de autosport door voor het eerst deel te nemen aan een rally. Na zijn WRC-debuut in Ieper afgelopen weekend staat de teller op vijf rallydeelnames. In de Belgische WK-rally liet hij ondanks een crash op zaterdag een heel behoorlijke indruk achter. Het gaat in 2022 ook niet bij vijf rally's blijven voor Verstappen, die tussen 1994 en 2003 aan de start stond van 107 Formule 1-races. Op Verstappen.com kondigt de 50-jarige Nederlander aan dat er dit jaar nog vier rally's op zijn programma staan.

Op 16 en 17 september komt Verstappen in eigen land in actie tijdens de Eurol Hellendoorn Rally. De krachtmeting in Overijssel is de vijfde wedstrijd van het Open Nederlands Rally Kampioenschap, waarbij het servicepark gelegen is op het parkeerterrein van het plaatselijke pretpark. Verstappen verschijnt opnieuw aan de start met een Citroën C3 Rally 2, die door DG Sport Competition voor Verstappen.com Racing wordt geprepareerd. Met die auto staat Verstappen op 24 september met navigator Harm van Koppen aan het vertrek van de East Belgium Rally van het Belgische rallykampioenschap. Later in het jaar neemt hij ook deel aan de BRC Condroz Rally op 5 en 6 november en de BRC Spa Rally op 3 en 4 december.

Verstappen wil de lat niet al te hoog leggen voor zijn volgende avonturen in de rallysport. "Elke rally is voor mij een leerervaring. Ik mag dan inmiddels 50 jaar zijn, maar ik leer nog steeds veel en moet ervaring in het rallyrijden op doen. Maar bovenal geniet ik ervan en daarom doe ik mee", vertelt Verstappen senior over zijn besluit om nog vier rally's af te werken in 2022. "Ik denk dat het belangrijk is om uit te rijden. Maar het belangrijkste voor mij blijft het hebben van plezier. Natuurlijk wil ik tegelijkertijd zo goed mogelijk presteren. Ik leer nog veel, zoals het samenwerken met een navigator en het maken van pace notes. Op welke plek ik een rally dan eindig, dat zien we dan wel na afloop."

