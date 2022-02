Jos Verstappen komt sterk voor de dag bij debuut in Haspengouw Rally Jos Verstappen heeft in zijn rallydebuut een top-tien in het eindklassement van de Haspengouw Rally gehaald. De vader van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen viel in de tweede helft van de dag terug, maar kon een top-tien klassering verdedigen.

Door: Mark Bremer , redacteur Verstappen senior zou aanvankelijk in het afgelopen najaar al aan de start staan van een rally op het TT Circuit in Assen, maar dit ging door het coronavirus niet door. De Haspengouw Rally, die zich rond het Belgische plaatsje Landen afspeelt, werd als een mooie vervangende wedstrijd gezien. Verstappen handhaafde zich aan het begin van de dag knap in de top-vijf. Na vier proeven gaf de Limburger in de Citroën C3 R5 slechts 31 seconden toe op de Franse profcoureur Stéphane Lefebvre. Gedurende de rest van de rally werd het verschil iets groter, maar Verstappen eindigde op een hele respectabele achtste plek. In de laatste proef genaamd Halle-Boienhoven verloor Verstappen iets te veel ten opzichte van zijn directe concurrent. In het klassement eindigde Verstappen met navigator Kris Botson op de achtste plaats. gedeeld Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Vorig artikel Jos Verstappen maakt later deze maand rallydebuut in België gedeeld