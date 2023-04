Het succes van GP Elite: Teambaas Marc Schipper droomt van Le Mans

GP Elite werd in 2007 opgericht door Marc Schipper met de ambitie om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de autosport. Het bedrijf groeide uit tot een grote en serieuze operatie waar vandaag de dag wel veertig werknemers voor actief zijn, nog los van ZZP’ers die voor de raceweekenden ingevlogen worden. Het autosportverhaal is een prominente rol gaan spelen. Inmiddels is GP Elite niet meer weg te denken uit de Porsche Carrera Cup van de Benelux en Duitsland, maar is het team ook zeer succesvol in de Porsche Supercup, in het voorprogramma van de Formule 1. De crux in die uitbreiding? “Je komt er al snel achter dat het draait om de mensen die je om je heen verzamelt”, vertelt teambaas Marc Schipper aan Motorsport.com. “Ik heb geprobeerd het alleen te doen, maar dat lukt gewoon niet. Je kunt allround zijn, maar het is natuurlijk heel mooi om op bepaalde vlakken mensen om je heen te verzamelen die op specifieke punten beter zijn.”

Schipper overziet inmiddels een reusachtige operatie. Van rijvaardigheidstrainingen tot circuitdagen en van rallytrainingen tot het Supercup-programma. Het succes op dat laatste vlak is de afgelopen jaren significant geweest. In 2019 deed het team aan een paar wedstrijden mee, in 2020 kreeg Schipper de kans om een volledige operatie de baan op te sturen. “We hadden wel besloten dat als we zouden meedoen, dat we het meteen goed wilden doen”, gaat Schipper verder. “We hebben geprobeerd niks aan het toeval over te laten. Covid was verschrikkelijk, maar het bood ons de kans om direct in ons debuutjaar met vijf rijders mee te doen. Toen we die kans op het wereldtoneel kregen, was ik me er wel bewust van dat we alles moesten doen om het uiterste eruit te halen.” En dat gaat verder dan rondetijden stampen, legt Schipper uit. “Dat is met een goede fysio werken die zorgt dat het lichaam van de coureur optimaal is, de structuur van het team moet op en top in orde zijn, de communicatie moet goed verlopen. Daar hebben we ook hulp bij gehad van Willem van Kleef, hij leert ons op een goede manier communiceren. Dat is ook een stukje mentaliteit van de rijders en de teamleden. Maar bovenal is het gewoon de wil om te winnen.”

GP Elite haalde in 2021 beide kampioenschappen binnen in de Porsche Supercup Foto: FIA Formula One World Championship

Makkelijker gezegd dan gedaan. Het Oostenrijkse Lechner was jarenlang de referentie, maar in 2020 kwam daar direct verandering in toen GP Elite op het toneel verscheen. “We hebben voor dat seizoen echt de koppen bij elkaar gestoken om te zien waar we Lechner konden verslaan. We hadden een goede referentie en konden niets aan het toeval overlaten.” Met drie overwinningen en uitsluitend top-vijf klasseringen haalde het team met Larry ten Voorde de titel binnen. Ineens was het team van Schipper de referentie in de Porsche Supercup. “Het kost een hoop kracht en energie om daar te komen, maar op dat niveau blijven is veel lastiger. Dat is in 2021 wel gelukt”, stelt Schipper vast, die met Ten Voorde het rijderskampioenschap pakte en daarnaast ook in het klassement voor teams bovenaan eindigde. “We hebben onszelf kritisch tegen het licht gehouden, sessies gedaan en zijn samenwerkingen gestart om verder te bouwen. Toen waren we heel dominant.”

Het afgelopen seizoen liep iets anders. Ten Voorde was opnieuw sterk, maar één moment in Oostenrijk veranderde de dynamiek van het kampioenschap rigoureus. De invloed van het team op dat specifieke moment was klein, maar het was vooral voor het team een les om beter te worden. “De andere teams kwamen ook weer dichterbij”, vindt Schipper. “Dan wordt het gewoon lastig. Vorig jaar hebben we weer gezeten en gekeken wat we nog beter konden doen. Ik denk dat we nu alweer een stap gezet hebben in het team. De juiste mensen op de juiste plek, nieuwe energie om er weer vol voor te gaan.”

‘Ik geloof in de vrijheid van de eigen verantwoordelijkheid’

De rol van Schipper is onmiskenbaar veranderd, maar de stijl van leidinggeven is in zekere zin niet veranderd. “Ik ben niet de eindverantwoordelijke die het team vertelt wat en hoe ze dingen moeten doen. Dit is een prachtige club met mensen, maar ik moet ze het vertrouwen geven en dingen loslaten. Ik praat veel over filosofie, vertrouwen en groei. Ik geloof in de vrijheid van de eigen verantwoordelijkheid en daar gaan de teamleden van GP Elite lekker op. Ik ben een soort grote kleine broer, die is er altijd als er iets is. Maar ik ben geen baas die zegt hoe we bepaalde dingen moeten doen.” Het bewaren van overzicht en dingen in context plaatsen is daarbij belangrijk. “Ik kijk goed naar de energieën die er heersen”, zegt Schipper. “Zitten de mensen er goed in? Zowel bij de rijders als bij de teamleden natuurlijk. En ik denk dat ik dat best wel aanvoel als er iets net niet loopt. En dat is niet alleen ik. Torsten van Haasteren, de teammanager, doet dat ook briljant. Het is het managen van de energieën. En goed door de camera kijken wat er gebeurt. Als iemand oververhit uit de auto komt. ‘Ja, dit is gebeurd en dat is gebeurd.’ Nou, dan kijken we eerst even naar de beelden. Soms is het iets anders op beeld dan dat het in de gedachte van iemand anders was. Maar dat geldt niet alleen voor coureurs, maar ook voor teamleden. Met de set-up van de auto's en zo. Dus we zijn heel erg gefocust op wat er nou echt gebeurt. En ik denk dat dat de sleutel is om kritisch te kijken om beter te worden.”

En juist in de Porsche Supercup of de Duitse Carrera Cup is dat van groot belang. De top-twintig zit regelmatig binnen een seconde. In de basis is elk team goed, elke coureur is goed. De kleinste details maken het verschil tussen winst en verlies. “Het gaat om honderdsten als je kijkt naar bandenspanning, maar het gaat ook om randzaken en dat moeten wij goed regelen. Dat de gasten van een rijder goed ontvangen worden. Dat hij er niet over na moet denken. Dat hij alleen maar met de topsport bezig kan zijn. Niet alleen tijdens de raceweekenden, maar ook daarbuiten natuurlijk. Met de voorbereidingen, met de engineers, in de sim, met je lichaam bezig zijn, met de mentale gesteldheid bezig zijn. Het is zo'n allesomvattend iets. In elke vorm van topsport kun je niets aan het toeval overlaten. In autosport heb je nog die extra dimensie van de rijder en het materiaal. Bij tennis kan het ook aan het tennisracket liggen, maar ligt het toch vooral aan de speler. Je kunt iets minder aan het racket afstellen dan aan een auto. Als team heb je daar veel invloed op. Dat moeten we gewoon goed doen. Dat de rijder het vertrouwen heeft, dat is de sleutel om hard te gaan met die auto.”

Op korte termijn is de ambitie het terugveroveren van de Porsche Supercup. GP Elite presenteerde onlangs het vijfkoppig team met Loek Hartog, Huub van Eijndhoven, Lucas Groeneveld, de Belg Ghislain Cordeel en Larry ten Voorde als onbetwiste kopman. De Tukker blaakt van het zelfvertrouwen en is toonbeeld van de groei die hij samen met GP Elite doorgemaakt heeft “Prachtig om te zien”, erkent Schipper. “Vorig jaar had hij het wat zwaarder omdat het niet vanzelf ging, andere teams kwamen dichtbij. We dachten dat we zo dominant waren als in 2021. De groei die hij heeft meegemaakt is ook weer het mentale. Het respect hebben voor anderen. Dat de anderen ook goed kunnen zijn. Of misschien wel beter. Dat we daar omheen moeten blijven werken. Hoe kunnen we die voorsprong houden? Ik denk dat de grootste groei is geweest in het mentale. Altijd blijven focussen op je taak. Dat is hard rondjes rijden. Niet allerlei verhalen waarom het niet goed gaat. Als je vertrouwen hebt, dan ga je gewoon hard.” En daar past maar één doel bij, weet Schipper: “Winnen, absoluut.”

Uitbreiding naar de endurance-racerij

GP Elite heeft vertegenwoordiging op alle niveaus van de Porsche-racerij, maar aan de top van de piramide wordt gewerkt aan uitbreiding. Zo moet er op termijn een endurance-programma komen. Dat werd de afgelopen tijd al enigszins opgestart met deelname in de 24 uur van Dubai en enkele andere evenementen. Inmiddels zijn er twee Porsche 911 GT3 R’s besteld waarmee het team de komende jaren vooruit wil. “We gaan dat gewoon doen, we kennen alleen het programma nog niet”, zegt Schipper. Het GT3-platform is de afgelopen jaren explosief gegroeid met bijvoorbeeld de DTM, de enorme belangstelling voor de GT World Challenge en andere kampioenschappen. Zo wordt de GTE-klasse van het FIA WEC (en de 24 uur van Le Mans) in 2024 definitief vervangen door het GT3-concept. “Het is gewoon belangrijk dat je gave wedstrijden doet, dat je rijders dingen van hun bucketlist kunt laten afstrepen. Het is topsport, maar er moet ook een gave beleving zijn. Dat vinden wij belangrijk.”

Ook het IMSA-kampioenschap in de Verenigde Staten is wat dat betreft aantrekkelijk, maar voor Schipper staat voorop dat hij coureurs op alle niveaus wil bedienen. “Voor onze autosportladder of de Porsche-piramide is het heel belangrijk dat we mensen lekker de gelegenheid geven om de sprintkampioenschappen te rijden, eventueel door kunnen groeien naar de Carrera Cup, de Benelux, Duitsland of Supercup. Als je in het voorprogramma van de Formule 1 je rondjes mag rijden op Silverstone, Monaco, Spa, Zandvoort... Voor volle tribunes met oranje fans racen is prachtig. Dat is een heel belangrijk platform. Maar we kijken altijd naar wat we meer kunnen doen en wat de ambitie van de rijder is. Wij hebben als team ook de ambitie om met die 911 GT3 R gave dingen te doen. De droom is natuurlijk om een keer Le Mans te winnen met zo'n auto. Dat willen we graag, maar het mag niet ten koste gaan van de focus op het cupracen. Want dat is zo'n belangrijk platform voor die rijders.”

De autosportpiramide van GP Elite wordt de komende jaren uitgebreid: “Het is gewoon belangrijk dat je gave wedstrijden doet, dat je rijders dingen van hun bucketlist kunt laten afstrepen. Het is topsport, maar er moet ook een gave beleving zijn. Dat vinden wij belangrijk.” Foto: GP Elite