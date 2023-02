Jorge Lorenzo naar Porsche Supercup, in voorprogramma F1

Jorge Lorenzo trok zich aan het einde van het seizoen 2019 terug uit de MotoGP, na het nodige blessureleed, maar hij bleef open staan voor avonturen op vier wielen. Zo reed Lorenzo vorig jaar in de Italiaanse Porsche Carrera Cup. Hij sloot het seizoen af op de veertiende plaats in de eindstand. Hij deed ook een keertje mee in de Porsche Supercup, in Imola, en werd als dertigste afgevlagd.

Het gastoptreden smaakte blijkbaar naar meer, want dit jaar wil Lorenzo een vaste deelnemer zijn in de Porsche Supercup. De voormalige MotoGP-rijder van Yamaha, Ducati en Honda heeft een overeenkomst getekend met Huber Racing. "Ik ben blij om aan te kondigen dat ik in de Porsche Supercup 2023 ga rijden met het Huber Racing Team," schrijft Lorenzo op Twitter. Hij omschrijft zijn nieuwe werkgever als "competitief" en "professioneel".

Het kampioenschap telt acht races. Alle wedstrijden worden verreden als voorprogramma van de Formule 1. Het nieuwe Porsche Supercup-seizoen gaat van start in Imola (19-21 mei) en eindigt in Monza (1-3 september). De serie is ook te zien in Spa-Francorchamps (28-30 juli) en Zandvoort (25-27 augustus).

Dovizioso en Rossi

Lorenzo liet in 2022 weten ook interesse te hebben in een wildcardstart bij de DTM. De 35-jarige Spanjaard voerde gesprekken met voormalig DTM-chef Gerhard Berger over een deelname aan de serie, maar de plannen verdwenen in de ijskast sinds het Duitse kampioenschap werd overgenomen door de ADAC.

Twee oud-teamgenoten en rivalen van Lorenzo uit de MotoGP-wereld hebben recent ook de nodige autosportavonturen beleefd. Andrea Dovizioso reed in 2019 al wel een keer mee in de DTM, dankzij zijn Ducati/Audi-connecties. Valentino Rossi maakte onlangs zijn debuut in de 12 uur van Bathurst, nadat hij vorig jaar jaar een prima indruk maakte in de GT World Challenge Europe.