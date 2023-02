Valentino Rossi, Augusto Farfus en Maxime Martin hadden zich als zesde gekwalificeerd voor de 12 uur van Bathurst en finishten ook op deze positie. Ze hoopten met de #46 WRT BMW een podiumplaats te pakken, maar met nog ruim 2,5 uur te gaan moesten ze eerder dan gepland een pitstop maken omdat een stukje koolstofvezel een achterlicht blokkeerde. Dat deed hun kansen op een bokaal geen goed. Toch heeft Rossi ervan genoten.

“Mijn eerste ervaring op Bathurst was heel goed, want het is een geweldige plek”, aldus Rossi. “Voor ons, Europeanen, is het een legendarische locatie. We racen altijd op dit circuit in de simulator. Het is prachtig dat we de kans krijgen om dit circuit in het echt te ervaren. Het is een fantastische baan. Je moet de aandacht erbij houden, maar het is echt genieten om hier te rijden.”

Rossi is tevreden over zijn eigen verrichtingen op Mount Panorama. “Ik denk dat mijn snelheid en prestatie in orde waren”, vervolgt de Italiaan. “Ik voel me goed in de wagen, deze is prettig om mee te rijden. Maar tijdens de race, met name in warme omstandigheden, hebben we iets meer tempo nodig. We hadden in de top-vijf kunnen eindigen, maar al met al was het een goede race. Voor een eerste keer, was dit een heel positieve ervaring.”

WRT-teambaas Vincent Vosse maakte Rossi ook een compliment. “We moeten benoemen wat Vale heeft gepresteerd: voor zijn eerste keer op Bathurst reed hij op een heel hoog niveau”, zegt de Belg. Hij zag zijn andere auto, de #32 WRT BMW van Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor en Charles Weerts, vierde worden. Vosse: “Het resultaat is teleurstellend, maar we hadden niet de middelen om voor iets beters te vechten. Er is wel een heel positief punt en dat zijn de line-ups. Alle zes de rijders hebben het uitstekend gedaan. Ze hebben geen enkele fout gemaakt en hadden een vergelijkbaar tempo.”