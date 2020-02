Spoorboekje voor het raceweekend van 15-16 februari

Daytona 500 – NASCAR

De Busch Clash van afgelopen zondag draaide zoals verwacht al uit op een spektakel, maar aanstaande zondag begint het echte werk in de NASCAR. De Daytona 500 staat dan op het programma. De coureurs krijgen tweehonderd ronden voor de kiezen op de unieke oval in Florida. De winnaar van de wedstrijd mag zich kampioen noemen, kampioen van een van de meest prestigieuze races ter wereld.

Om op te letten:

Gedurende de wedstrijd zullen de machines constant in elkaars slipstream willen rijden, draften wordt dat genoemd. Daardoor zullen ze eigenlijk de hele race in een soort peloton rijden. Op de oval van Daytona rijden NASCAR-wagens alleen maar vol gas, dus luchtweerstand is een enorm nadeel. Meerdere wagens kunnen samen hogere snelheden behalen dan een enkeling. Daarom is het extreem belangrijk om bij het leidende peloton te blijven aanhaken. Gedurende de race zullen meerdere coureurs het moeilijk hebben om niet wijd te vliegen tijdens het draften. Hoe verder de race verstrijkt, hoe agressiever er gereden wordt en hoe groter de kans wordt op een grote crash, the big one. De Daytona 500 is een wedstrijd die je vanaf het begin moet kijken, om de spanning aan het einde pas echt te voelen.

De Daytona 500 start aanstaande zondag rond 21.00 uur onze tijd.

E-Prix van Mexico - Formule E

Er staan dit weekend ook andere evenementen op het programma, waaronder de Formule E in Mexico. Op een voor dit jaar licht gewijzigde baan – waar ook de Formule 1 jaarlijks te gast is - wordt voor de vijfde keer de Mexico City E-Prix verreden. Vorig jaar won Lucas di Grassi de wedstrijd door op de finishlijn voorbij te glippen aan Pascal Wehrlein, wiens accu leeg was geraakt. Na drie races in het huidige seizoen staat iedereen nog dicht op elkaar in het kampioenschap. Stoffel Vandoorne leidt de dans met 38 punten, voor Alexander Sims met 35 punten en Sam Bird met 28 punten. Nyck de Vries en Robin Frijns staan respectievelijk elfde en dertiende in de tussenstand. Jérôme d’Ambrosio moet het voorlopig doen met slechts twee punten.

De race in de E-Prix van Mexico City start aanstaande zaterdag om 23.00 uur onze tijd. Het volledige tijdschema vind je hier.

Rally van Zweden – WRC

Tot slot wordt er dit weekend ook weer een WK-rally verreden. Thierry Neuville pakte in zijn Hyundai de eerste zege van dit seizoen door de Rally van Monte Carlo te winnen. Nu is het in Zweden tijd voor ronde twee, die donderdag van start gaat.

