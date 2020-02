WRC Monte Carlo: Neuville slaat op slotdag toe en pakt zege

Neuville is het WRC-seizoen 2020 op de best mogelijke wijze begonnen. De Hyundai-rijder had na zestien proeven over in totaal 304,28 kilometer een voorsprong van 12,6 seconden op Sebastien Ogier. Elfyn Evans legde in de tweede Toyota beslag op de derde plaats. Daarmee maakte Neuville een einde aan de zegereeks van Ogier, die sinds 2014 zesmaal op rij in dienst van drie verschillende fabrikanten de Rally van Monte Carlo won.

De Belgische toprijder begon als derde aan de slotdag maar zegevierde in de eerste twee proeven van zondag en nam daarmee de leiding over van Evans. In de daaropvolgende proeven breidde Neuville zijn marge verder uit en begon met een gezonde marge aan de laatste stage van de dag. Daarin liet hij met een nieuwe zege zien de terechte winnaar te zijn en claimde zo zijn dertiende WRC-overwinning.

Ogier leek op weg naar de winst in de Power Stage maar een ontketende Neuville ging er ook daar met de volle buit vandoor door enkele honderdsten eerder te finishen. Zo pakte de Hyundai-man alle vier de proeven op zondag.

Achter de podiumfinishers eindigde Esapekka Lappi als vierde. Sebastien Loeb kende geen vlekkeloze wedstrijd en kampte in de laatste proef met bandenproblemen. De zevenvoudig Monte Carlo-winnaar verloor veel tijd en zakte in het klassement weg tot achter Kalle Rovanpera naar de zesde stek. Takamoto Katsuta finishte als zevende, voor Teemu Suninen.

WRC-kampioen Ott Tanak viel al vroeg uit na een zware crash. Bekijk hieronder de beelden: