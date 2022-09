Zorgen nemen toe voor Quartararo: “Ben niet echt rustig”

Fabio Quartararo begon zondag vanaf de achtste plek aan de Grand Prix van San Marino. Bij de start schoof hij geen plekken op, maar profiteerde hij wel van de crashes die Jack Miller en Marco Bezzecchi meemaakten. Hij haalde vervolgens Aprilia-rijder Aleix Espargaro in en eindigde op de vijfde plek in de veertiende ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap. Daarmee maximaliseerde Quartararo naar eigen zeggen, maar het feit dat Francesco Bagnaia in de afgelopen races zoveel van zijn achterstand weggepoetst heeft begint de Fransman toch wel zorgen te baren.

“Ik ben niet bezorgd, maar ik ben ook niet echt rustig”, zegt Quartararo met het oog op het kampioenschap. “We weten dat ik een hele goede race gereden heb, maar het was slechts goed voor de vijfde plek en ik zat vijf seconden achter de leider. Onze positie is niet geweldig. Ik ben constanter dan Pecco, maar qua snelheid komen we tekort.” Om zijn titel dit jaar te verdedigen, is Quartararo deels afhankelijk van de fouten die anderen maken: “Het verschil maken, dat doe ik al een hele tijd dit seizoen. Ik zit op de limiet, ik ben snel. Maar we doen niet genoeg, ik was vrijwel zeker tegen de vlakte gegaan als ik nog harder gepusht had. Ik kan niet meer het verschil maken, we zitten op de limiet van onze motor.”

Bagnaia kijkt niet naar kampioenschap

Bagnaia werkte zondag opnieuw een ijzersterke races af. Eerst stond hij onder druk van Maverick Viñales en in de slotfase voerde toekomstig teamgenoot Enea Bastianini de druk behoorlijk op. Bagnaia liet zich niet van de wijs brengen en pakte de zege, maar hij kijkt niet naar het kampioenschap. “Dertig punten, dat is nog steeds veel”, zegt Bagnaia na zijn zesde zege van het seizoen. “Ik wil niet naar het kampioesnchap kijken. Ik focus me op mijn werk in de races, we werken goed in de tweede helft van dit seizoen. We weten wat we kunnen en dat helpt. Ik zag in Misano kans om te winnen en die hebben we gegrepen. Ik denk dat we uitstekend werk verrichten, we zijn heel sterk en constant. Dat is een verschil ten opzichte van de start van dit seizoen.”