Zieke Quartararo wint in Duitsland: “Een speciale overwinning”

Fabio Quartararo blies de concurrentie zondag omver in de Grand Prix van Duitsland. Na een kort duel met Francesco Bagnaia ging de 23-jarige Fransman aan de leiding en zag hij de concurrentie pas weer toen hij de finish bereikt had. Met een voorsprong van vijf seconden tekende Quartararo voor zijn derde overwinning van het seizoen. Quartararo was het hele weekend niet topfit vanwege griep, een extra last in een van de fysiek zwaarste races van het seizoen.

“Dit was een speciale overwinning, een beetje zoals Barcelona”, aldus Quartararo. "Vrijdag ging het niet geweldig, gisteren ging het iets beter.” In gesprek met MotoGP.com vervolgde Quartararo: “Ik voelde me het hele weekend al ziek, maar het is belangrijk dat we het weekend zo afgesloten hebben. Ik was heel constant tijdens deze race, eerst kon ik mijn voorsprong op Johann managen en daarna eindigde ik de race met een flinke voorsprong. Dat is goed voor het vertrouwen en je weet ook dat het gevoel tijdens de race goed was. Dit zijn hele moeilijke races, je kunt je geen fout veroorloven en moet de achterband heel goed managen. Het was een prachtige race, niet alleen vanwege de overwinning.”

Quartararo was een van de weinige coureurs die in de Duitse hitte voor de medium-achterband koos. Hoewel teambaas Massimo Meregalli voor de race de indruk wekte dat er twijfel was over die keuze, verklaarde Quartararo vastberaden te zijn. “Ik had vertrouwen in de medium, onze Michelin-man vertelde me dat er maar twee mannen waren op de medium. Mijn teamleden vroegen zich af of we ook op de hardste compound moesten rijden, maar ik wilde zeker op de medium starten. Het verval was iets groter dan gedacht, maar het viel helemaal niet tegen en zeker met dit resultaat.”

In het kampioenschap heeft hij nu een voorsprong van 34 punten op Aleix Espargaro, die zondag net naast een plek op het podium greep. Het is echter te vroeg om nu al naar het klassement te kijken, zegt Quartararo. “We zullen zien, het kampioenschap zien we in oktober wel. Ik wil nu alleen voor overwinningen vechten, dat is mijn enige doel. In Assen kunnen we voor de overwinning vechten en dan zien we weer verder.”