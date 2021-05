Zeelenberg: SRT wil graag door met Yamaha, wachten is op VR46

Onderhandelingen over de klantendeals voor 2022 zijn in volle gang. Lange tijd leek het erop dat het een formaliteit zou zijn voor het Sepang Racing Team om een nieuwe deal te tekenen met Yamaha, maar sinds het betreden van Valentino Rossi’s VR46 Team lijkt dat een stuk minder vanzelfsprekend. Het team van Rossi zou ook graag in zee willen gaan met Yamaha terwijl Ducati de andere optie is. SRT-teambaas Razlan Razali verklaarde eerder dit jaar al dat er een conceptcontract klaar lag met Yamaha, maar formeel is nog niet bekend met welke fabrikant zijn team volgend jaar in zee gaat. Een beperkende factor daarbij is dat Yamaha slechts één klantenteam wil voorzien, Ducati heeft aangegeven dat het twee klantenteams kan hebben en ze ook beide van fabrieksmateriaal kan voorzien.

SRT heeft inmiddels de garantie dat het volgend jaar twee plekken heeft op de MotoGP-grid. De volgende horde is het vastleggen van titelsponsor Petronas en het binnenhalen van een fabrikant. Als het aan Wilco Zeelenberg ligt, gaat zijn team volgend jaar door met motoren van Yamaha. “We willen heel graag bij Yamaha blijven, maar dit ligt niet alleen bij ons”, verklaarde Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com Frankrijk. “VR46 heeft ook interesse in Yamaha, dus we hebben het niet helemaal voor het zeggen. Yamaha is duidelijk geweest omtrent het feit dat ze niet willen leveren aan drie teams omdat ze dan niet op de beste manier kunnen werken. Het zorgt ervoor dat wij moeten wachten. De situatie is nog hetzelfde als een week of twee geleden, er zijn twee teams geïnteresseerd in die motoren en we moeten afwachten. Dat is de situatie op dit moment.”

Meer over Rossi en de klantenteams: Hoe het MotoGP-team van Rossi nu al invloed heeft op andere teams

Stoppen niet aan de orde

Het Sepang Racing Team is sinds haar debuut in 2019 een belangrijke speler geworden in de MotoGP. Het team scoorde in de afgelopen seizoenen twaalf pole-positions, zestien podiums en heeft ook maar liefst zes overwinningen gepakt. Vorig jaar eindigde Franco Morbidelli op de tweede plaats in het rijderskampioenschap. Het ligt op basis daarvan voor de hand dat de samenwerking tussen SRT en Yamaha een vervolg krijgt. “Toen we begonnen was het onze missie om in ieder geval acht jaar te doen, we zijn begonnen met een periode van drie jaar toen we Aspar overnamen”, vervolgde Zeelenberg. “Die drie jaar zijn nu voorbij en Dorna heeft bevestigd dat we nog eens vijf jaar door mogen. Het team moet formeel de plannen nog bekendmaken en dat gaan we op termijn doen. Het wordt tijd dat we beslissingen gaan nemen: met welke fabrikant gaan we aan de slag. Dat is een belangrijke factor en dat staat nog niet vast. Maar het is zeker dat we nog vijf jaar door willen. Het is te vroeg om in 2022 al te stoppen, dat moet ik toegeven. We hebben met de bevestiging van Dorna een startpunt voor nog eens vijf jaar met twee rijders, dan moet je ook het geld en de fabrikant hebben. Het draait niet alleen om Petronas, maar ook om de andere sponsoren. Er is veel geld mee gemoeid, het kost dus wat tijd.”