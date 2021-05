Hoe het MotoGP-team van Rossi nu al invloed heeft op andere teams

Tot een paar maanden geleden was het een utopie dat Valentino Rossi zijn eigen team in de MotoGP zou beginnen. “De kosten zijn veel te hoog, dat kunnen wij niet betalen”, luidde het vaste antwoord van Il Dottore. Dit zei hij in de wetenschap dat Dorna en de FIM, als Rossi toe zou stemmen, alles zouden doen om plek te maken voor de MotoGP-legende. Met het overnemen van één Avintia-zitje voor Luca Marini werd een eerste stap gezet, met het vastleggen van een Saudische oliemaatschappij als titelsponsor van het team werd nog eens een reuzenstap gezet.

Welkome afleiding?

De plannen voor een nieuw team vallen samen met een nieuw dieptepunt in de actieve carrière van Rossi. Na vier races heeft hij slechts vier punten gescoord, de afgelopen drie races is hij puntloos gebleven. Het is – niet geheel verrassend – de slechtste seizoensstart uit zijn loopbaan. Een grootheid als Rossi heeft zelf het laatste woord of hij wil stoppen, maar de komst van zijn eigen bedrijf lijkt de ideale stimulans om de knoop door te hakken. Een eigen MotoGP-team zal ook Rossi voldoende afleiding bieden, of hij nu de dagelijkse leiding neemt over het project of dat overlaat aan anderen.

Duidelijk is wel dat de plannen van VR46 invloed hebben op de andere ‘klantenteams’ in de paddock. Al die partijen zijn momenteel druk bezig met het afronden van de contracten voor de periode 2022-2026. Afgezien van VR46 zijn er nog twee teams bezig met een eventuele nieuwe partner: Sepang Racing Team en Gresini Racing. Het contract van LCR met leverancier Honda loopt eind volgend jaar pas af, Pramac en Ducati hebben inmiddels een mondeling akkoord en zullen hun verlengde samenwerking in de komende weken formeel bekendmaken. Ducati heeft na het vertrek van Avintia nog plek voor een tweede klantenteam terwijl ook Suzuki en Aprilia nog niet uitgesloten hebben dat ze volgend seizoen met satellietteams in zee gaan.

Sportief directeur Uccio Salucci van VR46 liet vorige week in Jerez weten dat hij binnen tien dagen duidelijk zou willen hebben welke motoren het team in 2022 gaat gebruiken. Zijn collega van Ducati, Paolo Ciabatti, bevestigde tegenover Motorsport.com dat de fabrikant uit Bologna in gesprek is met VR46 en Gresini. Bij Yamaha is het tot nu stil gebleven en dat kan twee dingen betekenen: men heeft de huidige gesprekken met Sepang Racing Team afgerond en de deal is beklonken of Rossi’s invloed zorgt ervoor dat er toch nog een verschuiving aanstaande is. Feit is dat de keuze van Yamaha om Rossi’s zitje te vergeven aan Fabio Quartararo geen populaire beslissing was in het Rossi-kamp. Aan de andere kant is de Italiaan ook geslepen genoeg om het ongenoegen opzij te zetten als er een deal beklonken moet worden.

Stoelendans

SRT-directeur Razlan Razali liet zich eerder dit jaar al vrij stellig uit over de verlenging van de samenwerking met Yamaha, al moest de fabrikant wel aan wat voorwaarden voldoen. Morbidelli heeft een contract tot en met 2022, maar zou volgend seizoen wel een fabrieksmotor moeten krijgen. “We praten als sinds december met Yamaha en hebben een concept op tafel liggen voor nog eens vijf jaar. We kunnen het in mei of juni afronden”, aldus Razali. Die uitspraken deed hij echter voordat duidelijk werd dat VR46 de stap naar de MotoGP zou maken. Over die suggestie zei hij destijds: “We zullen zien wat er gebeurt als Valentino zich gaat mengen, dan weet je het nooit. We weten allemaal dat hij invloedrijk is.”

De afgelopen maanden hebben zowel Petronas als VR46 met Suzuki gesproken. De kampioensformatie van afgelopen jaar is nog in dubio over het aantrekken van een satellietteam. Gezien de huidige ontwikkelingen en het gebrek aan positieve signalen bij Suzuki, lijkt het er op dit moment sterk op dat het merk met slechts twee machines actief blijft. “Het management in Japan moet een beslissing nemen, daar moet men er uiteindelijk een klap op geven. Het is moeilijk, maar het is nog niet helemaal uitgesloten”, liet een bron binnen het team aan Motorsport.com weten.

De komende weken worden de verschillende scenario’s uitgespeeld. Zoals het nu lijkt, blijft SRT bij Yamaha. Yamaha heeft uitgesloten dat het zes motoren gaat leveren. Het betekent dat VR46 of Gresini overblijven voor Ducati en Aprilia. Daarbij moet niet vergeten worden dat er overduidelijk een geschiedenis is tussen Gresini en Aprilia. Recentelijk probeerde renstal uit Noale om Fabio Di Giannantonio weg te plukken bij Gresini. De coureur heeft een voorcontract gesloten met wijlen Fausto Gresini om in 2022 door te stoten naar de MotoGP.

Ondanks alles is de financiële slagkracht van VR46 een stuk groter dan dat van Gresini. Dat zal in het voordeel zijn als de muziek stopt en er knopen doorgehakt moeten worden. Dat zou de logica zijn, maar Rossi heeft in zijn loopbaan wel vaker een truc uitgehaald. Mogelijk doet hij dat nu ook, maar dan in een andere rol.