“Het hangt af van een tijdige beslissing en de vraag of er voldoende budget georganiseerd kan worden [door het klantenteam]. Ducati heeft de capaciteit om zes fabrieksmachines te leveren”, zei Dall’Igna in gesprek met de Gazzetta dello Sport. Die ruimte is er omdat de fabrikant uit Bologna na dit seizoen afscheid neemt van Avintia Racing, dat zich terugtrekt uit de MotoGP. Het team van Raul Romero maakte de afgelopen jaren gebruik van ouder materiaal van Ducati, terwijl bijna de volledige grid inmiddels bestaat uit fabrieksmateriaal.

Naast Pramac is er ruimte voor een tweede team, voor zover bekend zijn er twee serieuze kandidaten. Gresini Racing heeft een aflopend contract met Aprilia en keert volgend seizoen als onafhankelijke operatie terug op de grid. Het team van wijlen teambaas Fausto Gresini praatte ook met Suzuki, maar Ducati zou een realistische optie zijn. Inmiddels heeft Nadia Padovani, de weduwe van Gresini, de taken van haar man overgenomen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Ducati in zee gaat met VR46. Valentino Rossi had in zijn tijd weinig succes met Ducati, maar het opleidingsteam van de Italiaan heeft inmiddels een zitje van Avintia Racing in beslag genomen. Luca Marini komt in de VR46-kleuren uit. Het is de opmaat naar een eigen MotoGP-team van de negenvoudig wereldkampioen. Rossi’s rechterhand Uccio Salucci liet tijdens de Spaanse GP weten dat hij snel duidelijkheid wil over een satellietdeal. Naar verluidt zou VR46 ook geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Suzuki.

Mondelinge overeenkomst met Pramac Ducati

Voor de komende periode 2022-2026 is het zo goed als zeker dat Ducati samen blijft werken met Pramac Racing. Dat team beschikt anno 2021 ook al over het nieuwste materiaal. Johann Zarco wordt als derde coureur van het fabrieksteam gezien, maar rijdt dus wel in de kleuren van Pramac. “We zijn transparant en alle teams kennen de bestaande relaties in de Ducati-kringen”, aldus Dall’Igna. “Pramac heeft de afgelopen jaren heel goed werk geleverd en bij de ontwikkeling van de machine en verschillende coureurs geholpen. We bespreken de details nog met [teameigenaar] Paolo Campinoti, maar we hebben een mondelinge overeenkomst. Ik denk dat we het in Mugello rond kunnen hebben.”