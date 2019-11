Zeelenberg: Crash van Marquez in kwalificatie ‘karma’

Marquez kwam zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie op het Sepang International Circuit hard ten val op het moment dat hij Quartararo wilde schaduwen. Dat tafereel begon even daarvoor al in de eerste run van Q2, toen Quartararo al een snelle tijd had gereden. Na een bandenwissel gingen de beide kemphanen tegelijk naar buiten en reden ze de outlap in slakkengang. Toen Quartararo uiteindelijk aanzette voor een vliegende ronde waren de banden van Marquez nog niet op temperatuur en crashte hij met een flinke high-sider. Hij bleef ongedeerd en start de race zondag vanaf de elfde plaats. Quartararo liet zich niet van zijn stuk brengen door de wereldkampioen en pakte uiteindelijk voor de vijfde keer dit seizoen pole-position.

Het is niet de eerste keer dat Marquez met een dergelijke aanpak werkte in de kwalificatie, in tegenstelling tot deze keer had hij eerder wel succes. Nu moest de Honda-rijder het bekopen met een flinke smak. Gevraagd naar een reactie, zei Zeelenberg in gesprek met MotoGP.com: “Marc probeerde overduidelijk een beetje in het hoofd van Fabio te kruipen en het resulteerde in een flinke tik tegen z’n eigen hoofd. Dus ik denk dat het karma is. Fabio heeft pole en ik hoop dat Marc er zonder blessure vanaf is gekomen. Hij weet dat Fabio snel is en wilde hem daarom van zijn stuk brengen.”

Quartararo wist wat Marquez wilde

Quartararo was zich tijdens de kwalificatie terdege bewust van de strategie van Marquez, ook hij maakte zich zorgen of de banden wel voldoende opgewarmd waren. “Het was erg zwaar want ik wist dat Marc me wilde volgen”, zei hij in gesprek met MotoGP.com. “De outlap was heel langzaam, ik had niet veel vertrouwen dat mijn banden warm genoeg waren. In bocht 1 ging ik wijd, ik maakte een fout in bocht 2 en ging er bijna met een high-sider af in bocht 5. Het was moeilijk om direct snel te zijn, gelukkig had ik vrij baan in m’n tweede ronde en die was een stuk sneller. Ik ging nog wel bijna onderuit in de laatste bocht omdat de voorband weggleed, maar gelukkig ging het goed. Ik ben heel blij met deze pole-position, vooral voor het team. We staan met twee rijders op de eerste rij.”