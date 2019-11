Quartararo pakt pole in Maleisië, Marquez elfde na crash

Donkere wolken pakten zich in de Maleisische middag samen boven het Sepang International Circuit, maar de weergoden waren de MotoGP-rijders en fans goed gezind op zaterdagmiddag. Een paar druppen regen zorgden er bovendien voor dat het een beetje afkoelde tot zo’n 27 graden Celsius, maar in het beslissende deel van de kwalificatie bleef het droog.

Kwalificatie 1

Tien rijders kwamen in actie tijdens het eerste deel van de kwalificatie waarin er nog twee plekken te verdienen waren voor Q2. Met Joan Mir en Danilo Petrucci waren er weer twee goede fabrieksrijders aanwezig in deze sessie, eentje daarvan zou het niet redden. Mir en Petrucci stonden nagenoeg de hele sessie aan kop, maar in de laatste ronde wist Petrucci zich nog iets te verbeteren. Hij kwam daardoor op P1 en die positie bleek van groot belang.

De tweede plaats van Mir kwam namelijk in gevaar toen Cal Crutchlow in de laatste ronde snel onderweg was. De Britse coureur noteerde een 1.59.216 en duwde Mir daarmee buiten de top-twee. Petrucci eindigde als tweede en mocht door naar Q2. Mir begint zondag als dertiende aan de race.

Aleix Espargaro kwam op de mediums niet verder dan de vierde tijd in de sessie, Pol Espargaro kon niet imponeren met de KTM RC16. De Spanjaard en KTM beleven een bijzonder lastig weekend in Sepang. Espargaro eindigde als veertiende voor Karel Abraham en Andrea Iannone. Jorge Lorenzo kwam niet verder dan de achttiende startplaats voor Mika Kallio en hekkensluiter Hafizh Syahrin.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Fabio Quartararo begon als grote favoriet aan Q2 en hij maakte het waar. Dat was echter bij lange na niet het complete verhaal van de kwalificatie op Sepang. Quartararo noteerde een rappe eerste tijd aan het begin van de sessie, hij zette de toon met een 1.58.763 voor teamgenoot Franco Morbidelli en Cal Crutchlow. Het was echter Maverick Viñales die de lat nog hoger legde, hij noteerde een 1.58.676.

Quartararo had in zijn tweede vliegende ronde gezelschap gekregen van Marc Marquez en Cal Crutchlow, die hun kans schoon zagen op een goede slipstream. De Fransman liet zich de kaas niet van het brood eten en ging van het gas, hij paste zijn tempo aan op wat zijn achtervolgers deden. Bij terugkomst in de pits voor de tweede run bleven Marquez en Crutchlow opnieuw wachten tot Quartararo naar buiten ging.

Na een bijzonder langzame opwarmronde besloot de Yamaha-rijder ondanks de ongewenste passagiers toch te beginnen aan een snelle ronde, Marquez zat direct in zijn wiel. Waar Quartararo zijn banden op temperatuur had, maakte Marquez een kapitale fout bij het ingaan van de tweede bocht. Bij de wisseling van richting verloor de coureur de controle over de achterkant van de RC213V en werd gelanceerd. Het was een zware crash voor Marquez die zichtbaar aangeslagen was.

De andere rijders konden hun weg gewoon vervolgen en Quartararo had nog een volledige ronde te gaan toen hij over de meet kwam. In die laatste ronde was hij de snelste in drie sectoren wat resulteerde in een 1.58.303, opnieuw een ronderecord. Maverick Viñales eindigde op de tweede plaats voor Franco Morbidelli.

Jack Miller reed in de schaduw van andere rijders naar de vierde plaats, maar was na afloop van de sessie allesbehalve tevreden. Crutchlow kwam ook zonder de hulp van Quartararo nog tot de vijfde plaats, Valentino Rossi kwalificeerde zich met een 1.59.000 als zesde. Alex Rins werd zevende voor Danilo Petrucci en LCR Honda-rijder Johann Zarco.

Andrea Dovizioso kende opnieuw een teleurstellende kwalificatie, hij kwam niet verder dan de tiende tijd. De Italiaan was acht tienden langzamer dan Quartararo. De gecrashte Marquez moet zondag als elfde beginnen aan de race, zijn snelste tijd was een 1.59.178. Francesco Bagnaia was de hekkensluiter in Q2.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Voorafgaand aan de kwalificatie kwamen de MotoGP-rijders in actie tijdens de immer belangrijke vierde vrije training, maar de dreigende wolken pakten zich andermaal samen boven het Sepang International Circuit. Het regende ook even kort, maar het zette niet echt door. Rijders konden hun sessie daarom gewoon op slicks afwerken.

Franco Morbidelli was aan het eind van de sessie de snelste, hij deed op een nieuwe set softs nog een kwalificatierun. De Italiaan noteerde een 1.59.600 als snelste tijd en was daarmee bijna twee tienden sneller dan de eerstvolgende coureur: Valentino Rossi. Hij werkte een veelbelovende sessie af en eindigde op de tweede plaats met een 1.59.796. Andrea Dovizioso maakte de Italiaanse top-drie compleet met een 1.59.957.

Fabio Quartararo eindigde op de vierde plaats voor Marc Marquez en Maverick Viñales. Joan Mir werd zevende voor Danilo Petrucci en Jack Miller. Francesco Bagnaia maakte de top-tien compleet, maar hij crashte tegen het einde van de sessie op hoge snelheid in bocht 5. De Pramac Ducati-rijder bleef ongedeerd, maar zijn machine liep flinke schade op bij de crash.

Ook Jorge Lorenzo smakte op kolderieke wijze tegen het asfalt, hij ging te wijd in bocht 1 en werd daarbij van zijn Honda gelanceerd. Het was een onschuldig incident, maar toch niet erg goed voor het vertrouwen van Lorenzo.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Vrije training 4

Uitslag volgt.