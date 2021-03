Yamaha-coureurs waken voor overmoed na goede MotoGP-test

Viñales reed donderdag met drie verschillende versies van de Yamaha M1, waaronder een motorfiets met het nieuwe 2021-frame, en eindigde op de eerste plaats. De achtvoudig MotoGP-winnaar richtte zich tijdens de eerste test vooral op zijn eigen stijl en hij was verrast hoe sterk het racetempo was op de 2020-motor. Donderdag was Viñales ook weer sterk in racetrim. Het team werkte bovendien hard aan het gedrag van de motor wanneer er weinig grip voorhanden is, iets waar men bij Yamaha al lange tijd mee worstelt. Viñales stelt dat er in Qatar geen gebrek aan grip is en merkte op dat het lastig is om te werken aan dergelijke omstandigheden, maar was opgetogen over zijn tempo als de banden versleten waren.

“We hebben ons geconcentreerd op het rijden zonder grip, dat is altijd lastig hier omdat we zoveel grip hebben”, zei Viñales na de test van donderdag. “Het gripniveau op dit circuit is geweldig, het is lastig om te zeggen waar we staan als het gaat om situaties met weinig grip. De rondetijden zijn super snel. Maar ik voel me goed op de motor en dat is belangrijk. Ook de laatste rondjes op [oude] banden voelen gewoon steeds goed. We zullen het zien. In de races kan het anders zijn, maar ik ben positief en denk dat we klaar zijn voor de eerste race.”

Teamgenoot Fabio Quartararo stond donderdag ook in de top-drie. Hij voelde zich meer comfortabel op de M1, al heeft de coureur nog steeds zijn twijfels over de M1. Sprak hij woensdag al over de inhaalcapaciteiten van de Yamaha, nu denkt hij ook dat er problemen gaan opspelen op circuits met weinig grip. “We hebben veel geprobeerd en sommige dingen vond ik helemaal niks, maar het racetempo ziet er best goed uit”, aldus Quartararo. “Zelfs toen we zaken probeerden die niet werkten reden we nog rondjes 1.54. Ik was eigenlijk niet heel tevreden met wat we donderdag gedaan hebben, maar ik denk dat ik me comfortabel voel met het 2021-chassis.”

Waken voor overmoed

Gevraagd hoe de motor zich gaat gedragen op andere circuits dan Qatar, voegde hij toe: “Het zal zeker anders zijn, de omstandigheden van nu zijn helemaal anders dan wat we tijdens de race meemaken. Dit is een circuit met extreem veel grip. Er ligt nu zoveel rubber op de baan dat het niet echt realistisch is om dit voor de race te verwachten. Wat betreft mijn eigen gevoel denk ik dat de motor ontzettend goed is wanneer er veel grip voor handen is. Ik denk dat we in Portimao minder sterk zijn… Of op andere circuits waar weinig grip is, daar zullen we meer last hebben. Het is niet gebruikelijk dat er drie Yamaha’s aan kop staan. Tijdens de test zijn we altijd snel, de kwalificatierondjes zijn geen enkel probleem. Maar in de afgelopen twee jaar had ik te veel vertrouwen na de test. Nu moeten we waken voor de blijdschap voordat we aan de races beginnen.”