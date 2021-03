Quartararo heeft 'beetje schrik' van inhaalcapaciteiten Yamaha

Quartararo dook woensdag onder het ronderecord van het Losail Circuit, maar werd uiteindelijk in het laatste half uur van de derde testdag nog overtroffen door Ducati-coureur Jack Miller. De tweede plaats bleef over voor de jonge Fransman, die dit seizoen voor het Yamaha-fabrieksteam uitkomt. Ondanks dat de Yamaha sterk is over een enkele ronde, was Quartararo op de rechte stukken wel 12 kilometer per uur langzamer dan de Ducati. Dat is voor potentiële inhaalacties niet heel gunstig, ook al omdat Yamaha voor dit seizoen niets aan de krachtbron heeft kunnen doen.

“Eigenlijk is dit een van de circuits waar ik een beetje schrik van heb, want we moeten nog wel wat zaken verbeteren aan onze motor. Zeker als we mensen moeten inhalen”, merkte Quartararo op toen hij gevraagd werd of de M1 zich nu beter gedraagt in het verkeer. “We moeten nog een stap maken, op de rechte stukken rijdt Ducati ons zeker voorbij. Het is zaak om iets te vinden zodat we terug in kunnen halen en een gat kunnen slaan. Als ik kijk naar de rondetijden en ik zie Johann Zarco en Miller op kop staan, dan wordt het niet eenvoudig. We kunnen niet meer twintig pk toevoegen aan de motor. Ik moet m’n best doen en daar zijn we hard mee bezig. Op dit moment is het remmen niet perfect. We hebben nog twee dagen om dat te verbeteren, dat is iets waar we ten opzichte van andere rijders een stap kunnen maken.”

Indruk nieuw frame steeds beter

Teamgenoot Maverick Viñales verklaarde dat Yamaha dit jaar haar best moet doen om te zorgen dat de kwalificaties en de starts op orde komen zodat het merk de races vanaf de voorkant van de grid kan aanvangen. Tot op heden was dit een zwak punt van Viñales, die vaak plaatsen verloor in de eerste ronde. Woensdag deed hij in de eerste twee uur van de sessie veel proefstarts en speelde hij met aanpassingen aan de koppeling. Ook hebben beide rijders inmiddels gereden met het frame voor dit seizoen, Viñales deed dat woensdag voor het eerst. De Spanjaard moet er nog meer mee rijden om er een goede indruk van te krijgen.

Quartararo was zondag nog niet overtuigd van de nieuwe fiets en concludeerde dat hij niet helemaal hetzelfde gevoel kreeg als met de 2019-motor, waar hij ontzettend sterk mee presteerde. Woensdag vroeg Motorsport.com hem weer naar de indruk van de nieuwe fiets en was het al iets beter. “Het gaat de goede kant op, al missen we nog wel wat”, vervolgde Quartararo. “Ik voel me goed, je rijdt geen 1.53.2 als je je niet goed voelt op de motor. Het tempo was ook goed, maar ik denk dat we in de laatste twee dagen nog een stap kunnen maken. Het voelt elke keer beter, ik hoop dat we nog een paar tienden kunnen vinden.”