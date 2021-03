Miller klokt officieus ronderecord tijdens MotoGP-test in Qatar

Afgelopen weekend namen coureurs de tijd om hun ritme weer te vinden op het MotoGP-materiaal, duidelijk was dat er vanaf woensdag een schepje bovenop gedaan zou worden. En die voorspelling bleek ook werkelijkheid te worden. Maar liefst zes coureurs reden tijdens de sessie van woensdag een 1.53’er, afgelopen zondag was Fabio Quartararo de enige. Ook nu was Quartararo weer een van de mannen die een gooi deed naar een rappe tijd. De Fransman noteerde een half uur voor het eind van de sessie een 1.53.263. Hij reed daarmee het ronderecord van Marc Marquez (2019) officieus al uit de boeken. Miller stapte daarna nog eens op met een nieuwe set zachte banden en gaf de GP21 nogmaals de sporen. Hij kwam tot een 1.53.183 en dat was genoeg voor de eerste plaats aan het eind van de dag.

Quartararo bleef op de tweede plaats staan, nipt voor Maverick Viñales. De Spanjaard ging aan het eind van de dag onderuit, maar klokte even daarvoor een 1.53.510. Dat was goed voor de derde plaats. Johann Zarco brak het snelheidsrecord, hij tikte de 352 kilometer aan op woensdagmiddag. De Fransman eindigde op de vierde plaats, nipt voor Pol Espargaro op de Honda. Ook hij dook in de 1.53’ers, de Repsol Honda-man kwam tot een 1.53.899. Hij eindigde net voor Aleix Espargaro, die met de vernieuwde Aprilia RS-GP een 1.53.971 reed.

Suzuki was behoorlijk productief met rijders Joan Mir (57 ronden) en Alex Rins (63 ronden). Zij waren er vroeg bij en eindigden op de zevende en achtste plaats. Francesco Bagnaia werd negende voor Takaaki Nakagami op de tiende plaats. De Petronas Yamaha SRT-rijders kwamen niet in de top-tien voor. Franco Morbidelli werd elfde, Valentino Rossi verbeterde zich enigszins en werd dertiende. Miguel Oliveira eindigde daartussen op de twaalfde stek. Enea Bastianini was op de Ducati GP19 de snelste rookie.

Foto's van de MotoGP-test in Qatar: Alle foto's van de test op woensdag

Naast Viñales is van een drietal coureurs is bekend dat ze gecrasht zijn tijdens de sessie van woensdag. Voor Stefan Bradl van Honda was het een kostbare valpartij, hij ging namelijk onderuit nadat hij de nieuwe aerokit voor de RC213V zou testen. Ook zou de Duitser zich daarbij bezeerd hebben. Zijn Honda-collega Takaaki Nakagami ging onderuit in de eerste bocht, voor LCR is het vooralsnog een dure test geweest. Nakagami en Alex Marquez hebben in totaal al zeven crashes meegemaakt tijdens de testdagen van deze week. Ook Iker Lecuona van Tech 3 ging onderuit. Het is niet duidelijk of de Spanjaard op dat moment met het nieuwe KTM-frame reed waar alle rijders van het merk woensdag de beschikking over kregen.

Bij Yamaha kwam testrijder Cal Crutchlow met een speciale kleurstelling in actie ter ere van zestigjarig jubileum van Yamaha in de Grand Prix-paddock.

Donderdag wordt er opnieuw getest, de sessie begint om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde testdag MotoGP - Losail Circuit

Pos Coureur Tijd Verschil (Snelste) ronden 1 MILLER, Jack 1:53.183 51 / 51 2 QUARTARARO, Fabio 1:53.263 0.080 55 / 62 3 VIÑALES, Maverick 1:53.510 0.327 75 / 77 4 ZARCO, Johann 1:53.899 0.716 62 / 65 5 ESPARGARO, Pol 1:53.899 0.716 47 / 53 6 ESPARGARO, Aleix 1:53.971 0.788 20 / 31 7 MIR, Joan 1:54.078 0.895 57 / 57 8 RINS, Alex 1:54.143 0.960 56 / 63 9 BAGNAIA, Francesco 1:54.236 1.053 29 / 51 10 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.262 1.079 38 / 50 11 MORBIDELLI, Franco 1:54.367 1.184 37 / 55 12 OLIVEIRA, Miguel 1:54.526 1.343 50 / 58 13 ROSSI, Valentino 1:54.618 1.435 45 / 56 14 BASTIANINI, Enea 1:54.738 1.555 43 / 44 15 MARQUEZ, Alex 1:54.930 1.747 42 / 56 16 BRADL, Stefan 1:54.974 1.791 4 / 15 17 PETRUCCI, Danilo 1:54.978 1.795 46 / 48 18 TEST2, Yamaha 1:54.998 1.815 28 / 53 19 MARTIN, Jorge 1:55.010 1.827 25 / 44 20 BINDER, Brad 1:55.279 2.096 24 / 50 21 LECUONA, Iker 1:55.315 2.132 43 / 47 22 MARINI, Luca 1:55.328 2.145 21 / 54 23 PEDROSA, Dani 1:55.640 2.457 28 / 58 24 GUINTOLI, Sylvain 1:55.642 2.459 38 / 52 25 SAVADORI, Lorenzo 1:56.168 2.985 30 / 39 26 PIRRO, Michele 1:57.255 4.072 25 / 29 27 TEST1, Yamaha 1:57.510 4.327 39 / 64 28 TSUDA, Takuya 1:57.795 4.612 25 / 27 NC TEST3, Yamaha