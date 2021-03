Waarom het optimisme van Aprilia en Espargaro terecht is

Aprilia schoot afgelopen weekend voortvarend uit de startblokken tijdens de eerste collectieve MotoGP-test. In Qatar presenteerde het team een motor die 'behoorlijk aangepast’ was ten opzichte van de voorganger, ook al wilde men het geen revolutie noemen. Espargaro heeft sinds november al veel kunnen testen met de nieuwe machine en was zaterdag de snelste op het Losail Circuit. Zondag was hij derde waarmee hij slechts twee tienden prijsgaf op Fabio Quartararo, de snelste man van de eerste test.

Espargaro was in eerste instantie terughoudend over het schetsen van verwachtingen, zeker omdat het vorig jaar na een bemoedigende wintertest toch wel tegenviel. Nu denkt de Spanjaard echter dat het terecht is dat men optimistisch kan zijn bij de Italiaanse constructeur. “Vorig jaar was ik tevreden omdat we een goede wintertest hadden gehad, maar we reden wel tussen de zesde tot de tiende plaats. Dat lukte ook in het laatste deel van het seizoen”, zei Espargaro. “Helaas konden we de balans niet vinden om het hele seizoen voor die plek te vechten, dat had ik na de wintertest wel in m’n kop. Maar nu is het een ander verhaal. De rondetijden van deze test en ook die van Jerez zijn een stuk beter dan vorig jaar. We stonden op de eerste dag bijna de hele tijd bovenaan en ook zondag stonden we uiteindelijk maar twee tienden van de eerste plaats. Wat betreft de racesimulatie, ik heb een hele partij rondjes 1.54 gereden. Dat ziet er ook een stuk beter uit dan vorig jaar. De races zullen anders worden, maar ik denk dat we er een stuk beter voor staan.”

Tech: Wat is er precies nieuw aan de RS-GP?

Espargaro merkte op dat de nieuwe motor zwaarder was in de bochten en ook zorgt het aerodynamische pakket voor iets minder topsnelheid. Aan de andere kant is de RS-GP sterker geworden wat betreft de acceleratie. Ook heeft de machine aan de voorkant minder last van vibraties, iets wat Espargaro vorig jaar regelmatig parten speelde. Onze fotografen zagen in Qatar een aantal opvallende details bij Aprilia.

De nieuwe uitlaat springt het meest in het oog. Deze is gebaseerd op de oplossingen die Yamaha en Suzuki ook gebruiken en is ontwikkeld in de Toyota-windtunnel in Keulen. Ook de koeling van de machine is aangepakt, op de foto hieronder is de radiateur aan de voorkant goed te zien. Onder de radiateur zit de oliekoeler geplaatst waardoor beide koelingsdelen efficiënter moeten werken.

Detail van de motor van Aprilia Racing Team Gresini

Voor het eerst is de MotoGP-machine van Aprilia uitgerust met een achterbrug gemaakt van carbon. Ook heeft de fabrikant hier een handigheidje aangebracht om de rijhoogte van de machine relatief eenvoudig aan te kunnen passen. Daarnaast beschikt Aprilia nu over een holeshotapparaat en kan het de motor aan zowel de voor- als achterkant verlagen. Dit systeem werd in Qatar al met succes getest.

Op aerodynamisch vlak heeft Aprilia de voorkant van de RS-GP aangepast, mogelijk gaat het merk nog met een ander pakket testen. Dit alles is bedoeld om de wheelie zoveel mogelijk te beperken. Ook de schoep voor het achterwiel is aangepast om meer downforce te genereren.

Wat betreft de topsnelheid heeft Aprilia nog wel wat werk te doen, al ligt dit zoals het nu lijkt niet aan de aerodynamica. Dit heeft meer te maken met het motorconcept waar Aprilia voor heeft gekozen. De 90-graden V4-krachtbron werkt beter met een hoge bochtensnelheid, maar is bij een hoog toerental niet zo sterk als de machine van Ducati.

Vanaf woensdag wordt er weer getest in Qatar, we zullen dan in de gaten houden of Aprilia nog meer uit de hoge hoed tovert. Duidelijk is dat Aprilia optimaal profiteert van de vrijheid die het dit seizoen krijgt.

Detail van de motor van Aprilia Racing Team Gresini