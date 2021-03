Yamaha met drie motoren vooraan op vierde dag MotoGP-test Qatar

Viñales verbeterde zijn persoonlijk snelste tijd in het laatste kwartier van de sessie. De Spanjaard reed een 1.53.244 en dat was genoeg voor de eerste plaats. Hij kwam echter niet aan het officieuze ronderecord dat Jack Miller woensdag reed. Tot de laatste minuten stond teamgenoot Fabio Quartararo op de tweede plaats, maar Franco Morbidelli stak een stokje voor een een-tweetje van het Yamaha-fabrieksteam. Morbidelli klokte in de slotminuten een 1.53.323 en schoof zodoende op naar de tweede plaats.

De derde plaats was voor Quartararo en daarachter eindigde Francesco Bagnaia eindigde op de vierde plaats. Hij deed een kwalificatiesimulatie, maar kon naar eigen zeggen geen ‘perfect rondje’ rijden. Een 1.53.444 was het resultaat van de aanval op de rapste tijd. Aleix Espargaro maakte opnieuw een goede indruk op de Aprilia RS-GP. Hij besloot de testdag op de vijfde plaats, nipt voor het Suzuki-duo Joan Mir en Alex Rins.

De Suzuki-rijders kwamen in de eerste uren van de dag niet in actie. Pas toen de omstandigheden iets beter werden, kwamen de beide fabriekscoureurs op de baan en hadden ze meteen een goed tempo te pakken. Mir was iets sneller dan zijn teamgenoot en noteerde een 1.53.827 tegenover een 1.53.860 van Rins. Valentino Rossi klokte de achtste tijd met zijn Yamaha M1, de 42-jarige Italiaan klokte voor het eerst deze week een 1.53’er.

Johann Zarco kende opnieuw een positieve dag, hij eindigde op de negende plaats voor oud-teamgenoot Pol Espargaro. Espargaro verklaarde de voorgaande dagen op zoek te zijn naar de limiet met zijn nieuwe Honda RC213V en die vond hij donderdagmiddag. Espargaro kwam ten val, maar bleef ongedeerd en keerde enkele minuten later alweer terug op de baan. Hij noteerde vlak daarna een 154.103, op dat moment de snelste tijd. Die tijd bleef staan voor de jongste van de Espargaro-broers en dat was goed voor de tiende tijd.

Jack Miller, de snelste man op woensdag, eindigde donderdag op de elfde plaats. Hij deed geen snelle run en richtte zich meer op lange simulaties. Takaaki Nakagami werd dertiende voor Stefan Bradl. De Duitser kwam na zijn crash van woensdag wel weer in actie, maar was nog niet helemaal fris. Ook maakte Bradl weer een buiteling.

Hij was niet de enige Honda-rijder die viel, de vierde testdag verliep namelijk desastreus voor Alex Marquez. Bij een crash in de namiddag brak Marquez zijn middenvoetsbeentje. Van Jorge Martin en Iker Lecuona is ook bekend dat ze een valpartij meegemaakt hebben.

Vrijdag staat de laatste dag van de Qatar-test op het programma. De sessie begint wederom om 12.00 uur en eindigt op 19.00 uur Nederlandse tijd.

Pos Coureur Tijd Verschil (snelste) ronden 1 VIÑALES, Maverick 1:53.244 58 / 58 2 MORBIDELLI, Franco 1:53.323 0.079 62 / 62 3 QUARTARARO, Fabio 1:53.398 0.154 48 / 52 4 BAGNAIA, Francesco 1:53.444 0.200 37 / 53 5 ESPARGARO, Aleix 1:53.640 0.396 42 / 56 6 MIR, Joan 1:53.827 0.583 19 / 37 7 RINS, Alex 1:53.860 0.616 43 / 44 8 ROSSI, Valentino 1:53.993 0.749 38 / 51 9 ZARCO, Johann 1:54.056 0.812 53 / 71 10 ESPARGARO, Pol 1:54.103 0.859 22 / 65 11 MILLER, Jack 1:54.347 1.103 58 / 58 12 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.348 1.104 52 / 52 13 BRADL, Stefan 1:54.427 1.183 32 / 45 14 MARTIN, Jorge 1:54.483 1.239 29 / 42 15 BASTIANINI, Enea 1:54.505 1.261 22 / 38 16 BINDER, Brad 1:54.691 1.447 53 / 56 17 MARQUEZ, Alex 1:54.692 1.448 36 / 36 18 OLIVEIRA, Miguel 1:54.735 1.491 48 / 48 19 PETRUCCI, Danilo 1:54.895 1.651 49 / 49 20 MARINI, Luca 1:55.022 1.778 24 / 53 21 TEST1, Yamaha 1:55.080 1.836 38 / 40 22 LECUONA, Iker 1:55.195 1.951 24 / 40 23 SAVADORI, Lorenzo 1:55.754 2.510 25 / 39 24 TEST3, Yamaha 1:55.831 2.587 11 / 12 25 GUINTOLI, Sylvain 1:56.006 2.762 41 / 57 26 PEDROSA, Dani 1:56.706 3.462 29 / 29 27 PIRRO, Michele 1:56.732 3.488 24 / 24 28 TEST2, Yamaha 1:57.409 4.165 34 / 53 29 TSUDA, Takuya 1:58.437 5.193