De commerciële rechten van de MotoGP zijn sinds 1992 in handen van Dorna Sports, dat in 2013 ook de rechten van het World Superbike heeft overgenomen. Dat lijkt op papier een vruchtbare bodem voor een goede samenwerking, maar tot op heden is het daar niet van gekomen. Beide kampioenschappen doen de dingen op hun eigen manier, waarbij Dorna vooral aandacht besteedt aan de MotoGP. Dat het World Superbike het ondergeschoven kindje is, blijkt wel uit de marketing en de samenstelling van de kalender. Van de twaalf raceweekenden van het kampioenschap in 2024 zijn er maar liefst elf in Europa. Alleen de seizoensopener werd niet op een Europees circuit verreden, maar op het Australische Phillip Island.

Dorna kan iets aan deze situatie doen door er bijvoorbeeld voor te kiezen om het World Superbike bij enkele overzeese races in het voorprogramma van de MotoGP te laten rijden. Het is in ieder geval een idee waar Gregorio Lavilla, de sportief directeur van het World Superbike, zich wel achter schaart. Hij bevestigt ook dat er binnen Dorna al over is gesproken. "Ik wil niet zeggen dat het een concrete mogelijkheid is, maar het idee is - in ieder geval vanuit ons - zeer intensief besproken. Het zou heel logisch zijn", merkt de Spaanse oud-rijder op in gesprek met Motorsport.com. Lavilla ziet veel voordelen voor zijn kampioenschap, maar ook voor andere betrokkenen. "Het helpt om bepaalde dingen te optimaliseren en tegelijkertijd de druk op bepaalde betrokkenen te verlagen, want 20 races of meer per jaar is gewoon te veel."

Dorna tegen, ook MotoGP ziet er niets in

Daar waar Lavilla en de Dorna-medewerkers in de WorldSBK-paddock zich achter het plan scharen, worden ze tegengewerkt door het management. Naar verluidt is CEO Carmelo Ezpeleta nog altijd geen fan van het kampioenschap met van productiemotoren afgeleide motorfietsen. Ook binnen de MotoGP lijkt er geen enorme steun te zijn om het World Superbike tijdens sommige weekenden in de paddock te verwelkomen. "Ik kan niet voor Dorna spreken en misschien verandert er wat met Liberty Media, maar op dit moment is het onmogelijk", zegt Hervé Poncharal overtuigd. De teambaas van Tech3 en president van teamverbond IRTA is zich bewust van de belofte van Ezpeleta dat de drie Grand Prix-klassen bij alle Grands Prix aanwezig zijn. "Het format moet bij iedere Grand Prix hetzelfde zijn. Het gaat nooit gebeuren dat de twee kampioenschappen gemengd worden."

Carmelo Ezpeleta (links) en Hervé Poncharal (rechts) zien weinig in combi-evenementen van MotoGP en WorldSBK. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ook van de eventuele voordelen die een gezamenlijk raceweekend kunnen meebrengen, wil Poncharal niets weten. "Waarom zou je dat doen? Met het wereldkampioenschap Superbike heb je een kampioenschap voor op productiemotoren gebaseerde machines, de MotoGP zijn juist prototypes", benadrukt de Fransman een groot verschil tussen de kampioenschappen. "Zou het beter zijn om een Superbike-race te hebben dan een Moto2-race? Ik ben niet overtuigd."

Teams in Moto2 en Moto3 op de limiet

Voor de teams in de Moto2 en Moto3 zou de organisatie van enkele gezamenlijke evenementen betekenen dat zij tijdens deze raceweekenden niet in het voorprogramma rijden. Dat hoeft gezien de enorme druk van de huidige kalender op de teams helemaal niet verkeerd te zijn, want makkelijk hebben deze renstallen het niet. "Het gaat nog, maar het moeten er niet meer worden. Het is voor ons een uitdaging", zegt Jürgen Lingg, de teambaas van Intact GP - de formatie waar Collin Veijer voor uitkomt in de Moto3. Toch ziet hij de gezamenlijke evenementen van MotoGP en WorldSBK ook niet zomaar tot stand komen.

"Ik kan het me maar moeilijk voorstellen. Persoonlijk zou ik er blij mee zijn als we in de toekomst in het voorprogramma van de MotoGP blijven racen", vervolgt Lingg, die vooral van mening is dat er op financieel vlak stappen gezet moeten worden in Moto2 en Moto3. Onder het bewind van nieuwe eigenaar Liberty Media hoopt hij ook dat er op dit vlak ingegrepen wordt. "Het blijft zeker zoals het nu is. Wel is onze grote hoop dat het voor de teams vanuit economisch oogpunt een stukje eenvoudiger wordt."

Lingg heeft ook zijn hoop op Dorna en Liberty Media gevestigd als het aankomt op de grootte van de kalender. Die bestaat dit jaar al uit 20 Grands Prix, maar wat de Duitse teambaas betreft, is dat ook echt het maximum. "We krijgen niet meer geld van onze sponsoren als er 21 of 22 races zijn. Natuurlijk krijgen we subsidies van Dorna, maar daar kunnen we de extra races niet mee betalen. De kosten lopen voor ons dus op. Het is voor kleine teams dus moeilijk om het budget te verhogen, waardoor je op andere gebieden moet bezuinigen." Ook het personeel zit op de limiet, ziet Lingg. "Als je 200 dagen per jaar in een hotel slaapt, zorgt dat voor problemen in je privéleven. Als het zo doorgaat, dan hebben we op een gegeven moment - net als in NASCAR - twee crews per team nodig. En dat willen we natuurlijk niet."