Moto2 en Moto3 blijven ieder MotoGP-weekend racen onder Liberty

Sinds de bekendmaking van de overname van MotoGP-promotor Dorna Sports door Formule 1-eigenaar Liberty Media wordt gevreesd dat in F1 geïntroduceerde elementen hun weg gaan vinden naar de tweewielers. Zo verschillen MotoGP en F1 qua aanpak van de opstapklassen onder de koningsklasse, waarbij de Moto2 en Moto3 - in tegenstelling tot de Formule 2 en Formule 3 - ieder raceweekend van de partij zijn. Ook onder Liberty zijn er geen plannen om dat te veranderen. "Dat is niet iets waar we naar kijken", zegt Carlos Ezpeleta, de sportief directeur van Dorna Sports, in de Motorsport.com-podcast Por Orejas.

"Hoewel er veel geruchten zijn - waarvan ik niet weet waar die vandaan komen - is de realiteit dat de teams in Moto2 en Moto3 momenteel blij zijn om onderdeel te zijn van alle evenementen van het wereldkampioenschap. Het is iets wat voor alle partijen heel belangrijk is. Je ziet met de Moto2 en Moto3 echt dat de rijders een belangrijke relevantie hebben binnen wat het huidige weekend is. De fans kennen de rijders en ik denk dat er geen enkele andere ondersteunende raceklasse is waar dat ook het geval is. Kijk naar Pedro Acosta, die in de Moto3 en Moto2 een fenomeen was en aan wie mensen een handtekening vroegen. Ze zijn een intrinsiek onderdeel van het kampioenschap."

Naast het aantal evenementen waarbij de opstapklassen aanwezig zijn, zijn er meer verschillen tussen de raceklassen onder respectievelijk F1 en MotoGP. Zo hebben de Moto2 en Moto3 de officiële status van wereldkampioenschap, iets wat voor de Formule 2 en Formule 3 niet geldt. Bovendien hebben F2 en F3 verschillende kalenders en hebben zij tijdens F1-weekenden een andere paddock dan de koningsklasse zelf. Ook vallen deze klassen niet onder Liberty Media, iets wat met Moto2 en Moto3 wel gaat gebeuren zodra de Europese Commissie goedkeuring heeft gegeven voor de overname. Ook delen Moto2 en Moto3 de paddock met de MotoGP.

Ezpeleta gaf in de podcast eveneens aan dat de MotoGP niet direct van plan is om een gezamenlijk evenement te organiseren met de Formule 1. Greg Maffei, de topman van Liberty, stelde de fans intussen gerust dat men niet van plan is om de MotoGP ingrijpend te veranderen.