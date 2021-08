Miller topt derde training op Silverstone, Rossi naar Q2

De koele omstandigheden speelden coureurs vrijdag al parten en op zaterdagochtend was dat niet anders. Bij aanvang van de training was het slechts 14 graden Celsius waardoor rijders weer veroordeeld waren tot de zachtere compounds in het spectrum dat Michelin dit weekend tot haar beschikking heeft. Het duurde daardoor ook even voordat de echt snelle tijden gereden werden. Een kwartier voor het eind opende Marc Marquez het bal door met een set nieuwe banden naar buiten te gaan. Hij moest vrijdag nog naar het ziekenhuis om zijn ogen te laten spoelen na zijn crash op vrijdagochtend.

De oud-wereldkampioen verbeterde zich niet, die eer was voor Ducati-coureur Jack Miller. Hij klokte een 1.59.288 en was daarmee meteen veilig voor plaatsing in Q2. Ook Fabio Quartararo had genoeg gedaan, hij stond tweede. Marc Marquez verbeterde zich niet veel later naar de derde plaats terwijl ook Yamaha-coureurs Valentino Rossi en Cal Crutchlow in de top-tien verschenen. Pol Espargaro verbeterde zich drie minuten voor het einde naar de derde plaats, hij werd nog geklopt door zijn oudere broer van Aprilia.

Alex Rins’ opmars kwam tot een eind toen hij in zijn snelle ronde ten val kwam. De Spanjaard ging op de klassieke plek – Farm – onderuit en kon kwalificatie in Q2 wel vergeten. Jorge Martin maakte meer indruk, hij ging een minuut voor het eind van de sessie naar de tweede plek met 1.59.396, alleen Aprilia-rijder Aleix Espargaro verbeterde zich nog en eindigde op de tweede stek. De koppositie van Jack Miller kwam niet meer in gevaar aan het eind van de sessie. Hij was de snelste na drie trainingen.

Achter Espargaro eindigde Martin als derde voor Quartararo, die in zijn laatste rondjes geen bedreiging meer vormde voor de koppositie. Bagnaia was rap onderweg en verbeterde zich naar de vijfde plaats, hij kreeg Valentino Rossi mee in zijn kielzog. De veteraan werd zevende, net achter Pol Espargaro. De Repsol Honda-coureur was rap onderweg, maar crashte in zijn laatste ronde toen hij Jack Miller probeerde te volgen. In Stowe ging het mis, Espargaro bleef ongedeerd.

Achter Rossi eindigde Joan Mir op de achtste plaats voor Brad Binder en Marc Marquez, die tiende werd. Johann Zarco bleef zodoende buiten Q2 steken voor Takaaki Nakagami en Cal Crutchlow. Ook Alex Marquez haalde het niet terwijl Alex Rins na zijn crash vroegtijdig klaar was. Iker Lecuona werd zestiende voor Danilo Petrucci, die in de laatste ronde ook nog met een technisch probleem te maken kreeg. Er kwam rook uit de KTM RC16 en daardoor werden er gele vlaggen gezwaaid. Luca Marini en Enea Bastianini werden achttiende en negentiende. Miguel Oliveira verbeterde zich wel, maar bleef op anderhalve seconde van Miller steken. De Portugees heeft nog altijd veel last van zijn polsblessure. Jake Dixon was de hekkensluiter in de derde training. Hij crashte vroeg in de sessie bij het insturen van Brooklands en verbeterde zijn tijd niet.

Aprilia-coureur Lorenzo Savadori ontbrak in de derde vrije training. De Italiaan had vrijdag meer last van zijn enkelblessure dan aanvankelijk verwacht en heeft met Aprilia besloten om de rest van het weekend uit te zitten in de hoop het herstel te bevorderen. Aleix Espargaro staat er dit weekend wat dat betreft weer alleen voor bij Aprilia.

Vanmiddag gaat de MotoGP verder met de vierde vrije training om 14.30 uur Nederlandse tijd met aansluitend de kwalificatie.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië