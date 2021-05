Nakagami snelste in derde training, zware crash voor Marquez

De derde training bood voor een groot aantal coureurs de laatste kans om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Een van hen was Marc Marquez. De zesvoudig wereldkampioen had de snelle run op vrijdagmiddag laten schieten om geen onnodige energie te verspillen. Het betekende wel dat hij aan de bak moest op zaterdagochtend. Hetzelfde gold voor Joan Mir, de MotoGP-wereldkampioen. Omstandigheden waren goed voor een aanval op de snelste tijd en die tijden kwamen direct aan het begin van de sessie. De tiende tijd van Brad Binder op vrijdag, een 1.37.896, was kort na de start van de sessie niets meer waard.

De snelste tijd van Francesco Bagnaia bleef overigens nog wel even staan. De Italiaan maakte vrijdag indruk met 1.37.209. Met nog twintig minuten te gaan begonnen coureurs aan de kwalificatieruns, eerder dan we voorheen zagen. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat er tijdens voorgaande races regelmatig tijden geschrapt werden vanwege valpartijen aan het eind van de sessie. Het betekent dat eigenlijk de gehele derde training bestaat uit het rijden van kwalificatierondjes. Fabio Quartararo beet met nog zeventien minuten te gaan het spits af met een 1.37.010. Hij was daarmee de eerste die onder de tijd van Bagnaia dook.

Merkgenoot Franco Morbidelli verbeterde die tijd aan het eind van de sessie, maar de wedstrijdleiding verwijderde het rondje vanwege een overschrijding van track limits. Takaaki Nakagami noteerde daardoor de snelste tijd, hij reed op de 2020-versie van de Honda RC213V. Die tijd was genoeg voor de koppositie in de derde training, maar er kwamen nog wat andere snelle tijden aan.

Zware crash Marquez, geen ernstige blessure geconstateerd

Marquez was rap onderweg in zijn laatste vliegende ronde, maar de Spanjaard maakte het rondje niet af. Bij het insturen van bocht 7 gleed de voorband weg en vloog Marquez met een snelheid van 180 kilometer per uur van de fiets. Na een flinke klap in de luchtkussens kwam de Honda-coureur tot stilstand. De motor raakte zwaar beschadigd, Marquez was zichtbaar aangeslagen na het moment. Marquez keerde terug in de pitbox en vertrok daarna richting de Clinica Mobile, de medische dienst van de MotoGP. Daar werd hij onderzocht op eventuele blessures. Niet veel later liet Repsol Honda weten dat de coureur alleen wat kneuzingen had overgehouden aan het incident.

Update 12.05 over Marc Marquez: Marquez uit voorzorg voor MRI-scan naar ziekenhuis na crash

De toptijd van Nakagami bleef staan, maar verder in het veld kwamen nog wel wat verbeteringen. Quartararo's 1.37.010 was genoeg voor de tweede plaats, Stefan Bradl verbeterde zich in de slotfase naar de derde plaats. De Duitse ex-wereldkampioen produceerde een 1.37.026. Mir was een honderdste van een seconde langzamer, maar plaatste zich voor Q2. Aleix Espargaro deed nog een duit in het zakje aan het eind van de sessie. Hij werd vijfde. Maverick Viñales en Franco Morbidelli eindigden daarachter met exact dezelfde tijd. De beide Yamaha-rijders lieten een 1.37.083 noteren.

Francesco Bagnaia was de laatste die zich verbeterde. Hij scherpte zijn eigen snelste tijd van vrijdag nipt aan, hij kwam daardoor op de achtste plaats. De Italiaan was daarmee de beste Ducati-rijder. Johann Zarco werd negende met Alex Rins op de tiende plaats. Bagnaia's late verbetering zorgde ervoor dat Jack Miller zaterdag in Q1 moet verschijnen. Hij werd elfde, ondanks dat hij slechts twee tienden van een seconde langzamer was dan koploper Nakagami.

Marquez werd na zijn val als twaalfde geklasseerd, Brad Binder kreeg zaterdagochtend ook een tegenvaller te verwerken. De Zuid-Afrikaan crashte halverwege de sessie op bizarre wijze. Uit de camerabeelden bleek niet direct wat er aan de hand was, maar de KTM-man ging in bocht 5 te wijd en werd wreed van zijn fiets geslingerd. Binder was ongedeerd en meldde zich even later weer op de baan voor de mini-kwalificatie. Daarin kwam hij echter niet tot een plek in Q2.

Alex Marquez werd veertiende voor Valentino Rossi en Miguel Oliveira. Pol Espargaro eindigde op de zeventiende plaats voor een viertal Italiaanse coureurs: Luca Marini werd achttiende, Lorenzo Savadori werd negentiende, Enea Bastianini op P20.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur. Aansluitend vindt de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje plaats.

