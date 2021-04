De Repsol Honda-coureur had zijn terugkeer in de MotoGP al achter de rug nadat hij zijn rentree maakte in de Grand Prix van Portugal, maar de terugkeer in Jerez was toch speciaal voor de achtvoudig wereldkampioen. Juist op die plek, bocht 3 in het bijzonder, ging het namelijk negen maanden geleden mis. Donderdagavond plaatste Marquez nog een foto op social media waarin hij poseerde bij de bewuste bocht, die hem vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje zwaar toetakelde.

De eerste ronde op vrijdag stond Marquez wel even stil bij wat er vorig jaar gebeurde in bocht 3, maar daar kon hij vrij snel overheen stappen. “Ik heb de data bekeken, vooral na de eerste training. Ik had na de tweede sessie weinig tijd”, zei Marquez. “Maar in de eerste training was ik een van de snelste rijders van Honda in bocht 3 en bocht 4, het zijn bochten naar links en dat doe ik het liefste. Misschien was het eerste rondje een beetje onwennig, maar daarna was het weer normaal. Ik was in die bocht de snelste van de Honda-mannen, zeker in VT1. Sowieso is de eerste sector op dit moment mijn sterkste punt. Wat dat betreft was het geen probleem, ik was zeker niet bang op dat moment.”

Andere aanpak dan in Portimao

Marquez eindigde vrijdag als zestiende. Dat had onder meer te maken met het feit dat hij de mini-kwalificatie aan het eind van Q2 aan zich voorbij liet gaan. Dat was vooral om energie te sparen voor de rest van het weekend. “Ik was heel erg bezig met de overgang van de eerste naar de tweede training en vooral over hoe mijn lichaam zou voelen. Het ging direct goed. Ik voelde aan het begin van de tweede training meteen dat er iets anders was. In de eerste sessie kon ik rijden hoe ik wilde, met m’n elleboog en met de rest van m’n lichaam. Maar vanmiddag voelde het toch anders. Ik had minder kracht, vooral m’n triceps voelden anders. Ik had weinig kracht in m’n schouder en de positie op de motor was ook niet hetzelfde. Het kost tijd om mezelf weer aan te passen, maar ik kan wel pushen als ik dat wil. Vandaag was mijn aanpak heel anders dan in Portimao. Daar was ik steeds wel aan het pushen. Vandaag voelde het goed, maar ik was gewoon meters aan het maken en niet echt aan het pushen. Dat was vooral omdat ik mezelf wil sparen.”